Cửa nhà phạm lỗi phong thủy: Chăm chỉ đến đâu cũng 'khó giàu'

Cửa nhà không chỉ là lối ra vào mà còn là nơi đón khí, ánh sáng và tài lộc. Thế nhưng nhiều gia đình lại vô tình bố trí sai, khiến sinh khí thất thoát, làm việc mãi mà vẫn khó bứt phá. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khiến cửa nhà “chặn đứng” tài vận của gia chủ.

Cửa nhà là yếu tố phong thủy quan trọng nhất

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được ví như “miệng” của ngôi nhà. Đây là nơi hút sinh khí, tài lộc và cũng là điểm đầu tiên tiếp xúc năng lượng từ bên ngoài. Nếu cửa chính đặt sai hướng, thiết kế không hợp lý hoặc phạm kiêng kỵ, mọi cố gắng làm ăn của gia chủ dễ bị cản trở, cuộc sống lận đận, giàu khó “giữ”, nghèo khó “thoát”.

Vì vậy, việc bố trí cửa tưởng đơn giản nhưng lại liên quan trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và sự thịnh vượng của các thành viên trong gia đình.

Cửa chính đối thẳng cửa hậu – tiền vào bao nhiêu trôi ra bấy nhiêu

Đây là lỗi thiết kế cực kỳ phổ biến trong nhà phố và nhà cấp 4 cũ. Khi cửa trước và cửa sau đối thẳng nhau, luồng khí tốt chưa kịp lưu lại trong nhà đã đi thẳng ra ngoài. Người xưa gọi đây là thế “tài lộc không tụ”. Hiện tượng này gây ra:

- Làm ăn không ổn định, dễ mất khách, mất mối.

- Tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy.

- Dễ gặp tranh chấp, thất thoát trong kinh doanh.

Cách hóa giải

- Nếu không thể thay đổi cấu trúc nhà, có thể đặt bình phong hoặc tủ trang trí giữa hai cửa.

- Trồng cây phong thủy giúp chặn luồng khí xộc thẳng (lưỡi hổ, kim ngân, trầu bà đế vương…).

- Treo rèm dày để giảm bớt sự đối diện trực tiếp.

Cửa chính hướng ra đường đâm thẳng – dễ gặp tai ương, tài khí khó vào

Nhà nằm ngay vị trí bị con đường hoặc ngõ nhỏ đâm thẳng vào cửa được gọi là “tiêm đao sát” một thế xấu trong phong thủy. Dòng năng lượng mạnh từ đường giống như mũi tên tấn công thẳng vào nhà, khiến tài vận khó ổn định. Những ảnh hưởng thường gặp:

- Gia chủ làm ăn lên xuống thất thường.

- Dễ gặp tiểu nhân, thị phi, hao tài bất ngờ.

- Tâm lý thành viên trong gia đình thường xuyên mệt mỏi, bất an.

Cách hóa giải

- Dùng cửa vòm hoặc cửa 2 lớp để giảm xung sát.

- Làm bậc tam cấp cong nhẹ hoặc đặt cây lớn, non bộ để “hóa xung”.

Cửa quá nhỏ – tài lộc khó vào, cửa quá lớn – thành viên dễ bất hòa

Nhiều người cho rằng cửa càng lớn càng tốt, càng đón nhiều lộc. Nhưng trong phong thủy, cửa phải tương xứng với diện tích nhà. Cửa quá nhỏ tạo cảm giác bức bối, khiến sinh khí khó lưu thông. Cửa quá lớn lại làm tài khí dễ bị “tản”, người trong nhà thiếu cân bằng năng lượng. Biểu hiện thường gặp:

- Nhà cửa tù túng, bí bách, công việc khó mở rộng.

- Hoặc ngược lại chi tiêu nhiều, dễ hao hụt tiền bạc.

- Các thành viên dễ xảy ra cãi vã, bất hòa.

Cách hóa giải

- Chọn kích thước cửa theo tiêu chuẩn phong thủy Lỗ Ban.

- Bổ sung ánh sáng tự nhiên và quạt thông gió để nhà thông thoáng.

Cửa chính đối diện thẳng cầu thang dễ tiền tài “trôi tuột”

Cửa mở vào là gặp ngay cầu thang leo dốc lên trên hoặc đổ xuống dưới đều không tốt. Đây là thế “khí xung, tài tán”, khiến tiền của khó giữ, làm ăn không lên.

Nếu cầu thang đi lên: tài lộc “bốc hơi”, làm bao nhiêu cũng không dư.

Nếu cầu thang đi xuống: dễ gặp mất mát, nợ nần, tiền trôi theo vận khí.

Cách hóa giải

- Đặt bình phong hoặc tủ gỗ che giữa cửa và cầu thang.

- Treo đèn sáng và sử dụng thảm màu ấm để ổn định luồng khí.

Cửa phòng ngủ đối diện cửa chính ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài vận

Cửa phòng ngủ nhìn thẳng ra cửa chính khiến người trong phòng dễ bị “xộc khí”, tinh thần bất an, ngủ không ngon, sức khỏe giảm sút. Người xưa quan niệm đây là thế khí từ ngoài xông thẳng vào thân, không lợi cho tài vận chủ nhà. Ảnh hưởng cụ thể:

- Dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, giấc ngủ.

- Tâm trạng bất ổn, công việc dễ bị trì trệ.

- Vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi.

Cách hóa giải

- Dùng rèm che hoặc bình phong.

- Đặt chậu cây xanh trước cửa phòng để làm mềm luồng khí.

Nhà có nhiều cửa nhưng lại mở lệch nhau tài khí phân tán

Một số gia đình thích mở nhiều cửa để thoáng khí, sáng nhà. Tuy nhiên nếu bố trí không hợp lý, cửa mở chéo nhau hoặc chồng chéo sẽ khiến luồng năng lượng trong nhà bị phân tán, tài vận khó tập trung. Điều này khiến:

- Công việc dễ bị cản trở, làm nhiều mà hiệu quả thấp.

- Dễ gặp tình trạng “được ít, mất nhiều”.

- Thành viên trong nhà thiếu hòa khí, mệt mỏi triền miên.

Cách hóa giải

- Quy hoạch lại cửa để tạo dòng khí liền mạch.

- Dùng nội thất để điều hướng năng lượng.

Cửa bị kẹt, bản lề kêu, cửa gỗ mục – dấu hiệu hao tài lộc

Cửa tượng trưng cho tài lộc. Khi cửa kêu cọt kẹt, khó mở, bị mục, bị xệ… nghĩa là dòng khí trong nhà đang bị “tắc nghẽn”. Hậu quả sẽ khiến:

- Công việc bế tắc, khó hanh thông.

- Tinh thần dễ nặng nề, uể oải.

- Tài vận suy giảm, khó đạt mục tiêu.

Cách hóa giải

- Bảo trì cửa định kỳ, thay bản lề, tra dầu.

- Nếu cửa đã cũ nát, nên thay mới để mở đường đón tài lộc.

Muốn “phất lên” phải sửa từ cửa bởi vì c ửa là nơi đón khí mà khí vượng thì nhà vượng, khí tán thì tài tán. Vì vậy muốn đời sống thuận lợi, tài vận hanh thông, gia chủ nên:

- Chọn hướng cửa hợp mệnh.

- Giữ cửa sạch sẽ, thoáng sáng, không để rác hay đồ đạc chắn lối.

- Kiểm tra bản lề, khóa cửa, độ chắc chắn định kỳ.

- Thiết kế cửa theo tiêu chuẩn phong thủy và tỷ lệ ngôi nhà.

Có câu: “Nhà sạch thì mát, cửa thoáng thì giàu” đôi khi chỉ cần điều chỉnh đúng vài chi tiết nhỏ, tài lộc sẽ tự nhiên kéo đến.

