U22 Việt Nam và thử thách trước U22 Hàn Quốc

Sau 2 lượt trận tại CFA Team China – Panda Cup 2025, cả bốn đội đều có 3 điểm, nhưng U22 Việt Nam tạm đứng thứ 3 do kém về hiệu số bàn thắng bại so với U22 Trung Quốc và U22 Hàn Quốc. Lượt đấu cuối của Panda Cup 2025, U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc đối đầu U22 Uzbekistan.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã tích lũy được nhiều bài học.

Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3/2025, dưới sự dẫn dắt của Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U22 Hàn Quốc 1-1, hòa U22 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng Ba chung cuộc.

U22 Việt Nam đã thu được những bài học kinh nghiệm quý giá sau hai trận đấu đầu tiên. Sau trận đấu với U22 Trung Quốc, khi U22 Việt Nam giành chiến thắng, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận xét: “Đây là một trận đấu quan trọng để chúng tôi kiểm chứng sự trưởng thành của đội. Tập thể U22 Việt Nam từng bước gắn kết hơn, thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu mà đội đang hướng tới”.

Còn ở trận thua U22 Uzbekistan, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: “U22 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Chúng tôi gặp một đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu.

Toàn đội đã tạo ra một số cơ hội tốt nhưng thiếu một chút chính xác ở những tình huống cuối cùng. Tuy nhiên, đây là giải giao hữu quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để nhìn lại trận đấu và trưởng thành hơn”.

Có thể nhận thấy rằng, ban huấn luyện của U22 Việt Nam đã đánh giá về sự tiến bộ của các cầu thủ qua từng trận đấu. Điều này cũng nằm trong mục tiêu của họ trong sự chuẩn bị cho SEA Games 33. Bởi ngay từ đầu, các cầu thủ đến với giải đấu với tâm thế để học hỏi kinh nghiệm, cọ xát với các đội bóng mạnh. Đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn nữa.

Ở trận đấu kế tiếp, U22 Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn hơn khi đối đầu U22 Hàn Quốc. Đây là đội bóng được đánh giá có nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết: “U22 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt. Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu hôm nay, cân nhắc thể trạng từng cầu thủ để có điều chỉnh hợp lý. Mục tiêu là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu”.

CFA Team China Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển tham dự hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U22 Việt Nam, đây là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.

AFF chốt lịch tổ chức ASEAN Cup 2026 Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dành cho các đội tuyển quốc gia, ASEAN Hyundai Cup 2026, vừa công bố lịch thi đấu mới. Giải đấu sẽ kỉ niệm 30 năm vào tháng 7 và 8/2026, với sự tham dự của 11 đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài để giành danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Đây là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thi đấu theo chu kì 2 năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore năm 1996. Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Hyundai Motor Company trở thành nhà tài trợ chính thức của giải đấu. Theo lịch mới, hai trận play-off xác định tấm vé cuối cùng vào vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi - lượt về vào các ngày 2 và 9/6. Vòng bảng gồm 10 đội tuyển sẽ diễn ra từ 24/7 đến 8/8 theo thể thức vòng tròn một lượt, tổ chức tại các quốc gia trong khu vực. Các vòng đấu loại trực tiếp (lượt đi - lượt về) sẽ bắt đầu từ 15/8 và kết thúc vào 26/8. Lễ bốc thăm chính thức sẽ được AFF công bố vào năm tới. (H.H)

