Tuyển Việt Nam cần quyền tự quyết

Qua 4 lượt trận tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam chỉ một lần trình diễn ấn tượng ở trận thắng 5-0 trước tuyển Lào tại sân Gò Đậu ngày 25-3. Thầy trò ông Kim Sang-sik lần lượt thất bại trước tuyển Malaysia trên sân khách và giành 2 trận thắng không mấy thuyết phục trước tuyển Nepal.

Phong độ sa sút của tuyển Việt Nam bắt nguồn từ việc hao hụt nhân lực khi nhiều trụ cột dính chấn thương. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hiện chỉ xếp thứ 2 bảng F và gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.

Theo điều lệ giải, sau khi kết thúc vòng loại cuối, các đội đứng nhất chung cuộc ở mỗi bảng đấu sẽ giành quyền đến Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết Asian Cup. Tại bảng F, Malaysia đang hơn tuyển Việt Nam 3 điểm và tạm dẫn đầu. Tuy nhiên, đội bóng này đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng vì sai phạm trong việc nhập tịch cầu thủ.

Tuyển Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp ở 2 lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

LĐBĐ Thế giới (FIFA) xác định LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đã sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký thi đấu cho đội tuyển nước này tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sau khi kết thúc thời hạn kháng cáo và vẫn giữ nguyên kết quả, tuyển Malaysia có thể bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt nặng bằng hình thức trừ điểm ở các trận có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định hoặc loại khỏi Asian Cup 2027.

Nếu kết quả này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi với cơ hội xếp nhất bảng F đồng thời lọt tiếp vào vòng chung kết Asian Cup. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cần thể hiện vị thế nhà đương kim vô địch Đông Nam Á ở 2 lượt trận còn lại của bảng F để tự quyết số phận.

Bóng đá là môn thể thao thể hiện trình độ, đẳng cấp của mỗi đội bóng. Vì vậy, việc trông chờ vào các phán quyết của FIFA, AFC hay những yếu tố tác động từ bên ngoài sẽ tạo nên nhiều ý kiến đánh giá trái chiều. Nhằm tăng tính thuyết phục với khán giả lẫn giới chuyên môn, tuyển Việt Nam cần thắng thuyết phục tuyển Lào và Malaysia ở 2 trận đấu tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn tuyển Lào. Những trận đối đầu giữa 2 đội tuyển này cũng có kết quả rất chênh lệch khi Việt Nam thường giành chiến thắng với tỉ số cách biệt lớn. Vì vậy, dù phải chơi trên sân đối phương, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khó thể sẩy chân trước tuyển Lào - đội bóng đã hết động lực ở giải đấu này.

Trong khi đó, tuy không còn sở hữu 7 cầu thủ nhập tịch đẳng cấp cao song tuyển Malaysia vẫn tự tin giành chiến thắng trước tuyển Nepal ở lượt đấu thứ 5. Ở màn tái đấu này, tuyển Nepal với vị thế chủ nhà song phải mượn sân Bukit Jalil của… Malaysia để thi đấu. Sau 4 trận thua liên tiếp, đội bóng vùng Nam Á đứng cuối bảng F và không còn cơ hội.

Vì vậy, trận cầu tâm điểm ở lượt trận cuối bảng F là màn tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào cuối tháng 3-2026. Kết quả cuộc so tài này sẽ xác định đội giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Loại trừ các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, tuyển Việt Nam cần thắng Malaysia với cách biệt tỉ số lên đến 5 bàn mới có thể giành ngôi nhất bảng.

Thời điểm đó, lực lượng tuyển Việt Nam rất hùng hậu khi có sự phục vụ của bộ đôi chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên, cùng dàn cầu thủ Việt kiều chất lượng cao. Lợi thế sân nhà sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tăng thêm cơ hội đánh bại tuyển Malaysia, song để giành chiến thắng đậm trước đối thủ sừng sỏ này thì không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động