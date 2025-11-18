Chiêu lừa mới nhắm vào giới trẻ

Đầu tháng 11-2025, Công an TP HCM phối hợp Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức tọa đàm "Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI" nhằm tuyên truyền về các chiêu thức lừa đảo và nâng cao cảnh giác cho sinh viên.

Sập bẫy "người tình AI"

Tại tọa đàm, nữ sinh viên B.T đã chia sẻ câu chuyện bạn thân của mình bị một cô gái quen qua mạng xã hội lừa bán sang Campuchia. Nữ sinh này kể: "Cô gái trên mạng xã hội chủ động bắt chuyện, gửi hình ảnh, gọi video khiến bạn nam tin tưởng; tuy nhiên kẻ gian đã dùng công nghệ cao để tạo ra hình ảnh sinh động nhằm lừa đảo".

Quá trình làm quen, người bạn của chị T. đã chuyển cho "người tình online" hàng trăm triệu đồng. Sau đó, người này nghe theo lời dụ dỗ sang Campuchia làm việc và bị bán vào đường dây lừa đảo. Dù được giải cứu về Việt Nam an toàn, nạn nhân đến nay vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị lừa sang Campuchia bằng chiêu thức "người tình AI". Thời gian qua, Công an TP HCM ghi nhận tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt sang Campuchia, diễn biến phức tạp.

Một đối tượng lừa đảo đưa người sang Campuchia bị Công an TP HCM bắt giữ

Theo Công an TP HCM, đây là thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi và nguy hiểm. Người dân khi vượt biên trái phép hoặc đi theo môi giới bất hợp pháp thường bị tịch thu giấy tờ, hộ chiếu, quản lý chặt chẽ và bị ép buộc lao động trong các đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Nhiều trường hợp còn bị đe dọa, hành hung, thậm chí phải nộp tiền chuộc để được thả về.

Công an TP HCM khuyến cáo: "Người dân, đặc biệt là những người trẻ tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào. Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, chỉ liên hệ doanh nghiệp có giấy phép hợp pháp".

Cũng theo Công an TP HCM, trong thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người. Từ ngày 1-7 đến 30-9, lực lượng công an trên cả nước đã phát hiện, điều tra 50 vụ mua bán người với 190 đối tượng, 206 nạn nhân.

Ngoài ra, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo chính thống trước khi quyết định. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi dụ dỗ người khác ra nước ngoài trái phép, cần tố giác ngay cho cơ quan công an.

"Nuôi người" để quét sinh trắc học

Một thủ đoạn tinh vi khác vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá vào cuối tháng 10. Cụ thể, công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Tiến (SN 1985) cùng 3 người khác để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để vượt qua yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản tiền lớn, nhóm của Tiến đã thuê địa điểm và tuyển nhiều người để mở tài khoản ngân hàng. Những người này được tập trung ăn ở tại chỗ, sẵn sàng quét sinh trắc học phục vụ việc chuyển tiền khi tổ chức lừa đảo yêu cầu.

Chỉ từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch trị giá tổng cộng 256 tỉ đồng, chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại.

Công an TP HCM cảnh báo cá nhân cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 50 triệu đồng, bị đóng hoặc phong tỏa tài khoản. Nghiêm trọng hơn, hành vi này có thể bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí chung thân.

"Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa tiếp tay cho tội phạm và chính bạn có thể trở thành đồng phạm" - Công an TP HCM nhấn mạnh. Người dân cần cảnh giác trước lời mời "kiếm tiền dễ dàng", tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê hay mua bán tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM - cho biết các băng lừa đảo công nghệ cao liên tục thay đổi kịch bản tinh vi. Đối với học sinh, sinh viên, kẻ gian thường dẫn dụ để nạn nhân gửi hình ảnh, clip nhạy cảm rồi khống chế, tống tiền.

"Thủ đoạn lừa đảo thay đổi liên tục, bám sát các sự kiện, xu hướng. Tuy nhiên, luôn có 4 nhóm thủ đoạn chính, biến hóa về nội dung gồm: mạo danh tổ chức, giáo viên; lừa đảo tình cảm; lừa đảo tài chính, đầu tư và chiêu dụ việc làm. Người trẻ cần tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Khi bị đe dọa, các em cần bình tĩnh, trình báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ, tuyệt đối không hoảng hốt làm theo yêu cầu của kẻ gian" - đại úy Thịnh khuyến cáo.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động