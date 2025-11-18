Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ



Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Với số phiếu tán thành đạt 99/99 phiếu (đạt 100%) số đại biểu có mặt, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định quyết tâm, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND tỉnh sẽ tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

“Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đề cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể và tính năng động của từng thành viên UBND tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hợp tác, tạo đồng thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Đặc biệt, thời gian tới sẽ tập trung xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nhanh nhất, thực chất nhất, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp để Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu về môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Kỳ họp



Tỉnh Bắc Ninh tập trung ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, mở rộng kết nối liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia, hạ tầng hàng không, logistics, hạ tầng công nghiệp. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình tới các khu vực trọng điểm.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh gắn với dịch vụ chất lượng cao, ưu tiên hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới.

Tỉnh bảo đảm vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm bình yên cho nhân dân và môi trường ổn định cho phát triển, chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân và doanh nghiệp, chú trọng phát triển văn hóa -xã hội.

