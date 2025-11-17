Xót thương vợ chồng già bị tai biến, bại liệt

Trong căn nhà cũ kỹ, tường đã bong tróc, bàn ghế chắp vá, ông bà vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật. Khi chúng tôi đến, ông Hùng còn gắng gượng chống gậy đi lại, còn bà Thảnh nằm một chỗ, ánh mắt buồn xa xăm.

Vợ chồng ông Phạm Văn Hùng (75 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thảnh (75 tuổi).

Ông Hùng rầu rầu kể, tháng 6-2019, khi đang ngồi đan giỏ tre bán kiếm tiền, bà Thảnh bỗng choáng váng, ngã quỵ. Khi đến bệnh viện cấp cứu, bà được các bác sĩ chẩn đoán đột quỵ do xơ vữa động mạch gây thiếu máu não cục bộ. Sau gần nửa tháng điều trị, vì gia cảnh quá khó khăn và thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bà phải xin về nhà tự chăm sóc. Không đủ điều kiện châm cứu, tập phục hồi, một bên tay, chân của bà dần teo tóp, liệt hoàn toàn. Từ đó, mọi việc trong nhà đều do ông Hùng gắng gượng lo toan.

Bi kịch chưa dừng lại. Năm 2023, ông Hùng lại bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải. Từ đó, hai vợ chồng chỉ còn biết nương tựa vào nhau trong tuổi già. Hiện nguồn sống duy nhất của gia đình trông cậy vào 2 khoản trợ cấp khuyết tật ít ỏi. “Vốn dĩ tôi có 5 người con, nhưng con đầu thì qua đời vì tai biến năm 2015 bỏ lại 3 đứa con thơ dại; các con khác thì đều khó khăn, mưu sinh xa quê hết. Hiện 2 thân già chúng tôi phải bươn chải để sống qua ngày, rất khốn khó”, ông Hùng buồn bã nói.

