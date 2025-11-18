Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội bóng Việt Nam lọt top 8 châu Á

CLB nữ TP. Hồ Chí Minh nhận được thư chúc mừng của chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: Anh Khoa)

Thay mặt Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam và Thường trực BCH LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có thư chúc mừng CLB nữ TP.HCM về kết quả thi đấu xuất sắc, sớm giành quyền vào Tứ kết Giải Champions League Nữ châu Á ((AWCL) 2025/26. Thư nhấn mạnh, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, CLB Bóng đá Nữ TP.HCM giành quyền lọt vào tứ kết, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và năng lực của mình trên đấu trường châu lục.



Ngoài ra, trong thư cũng khẳng định thành tích lọt vào vòng tứ kết giải Champions League Nữ châu Á 2025/26 là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần đoàn kết, cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường của tập thể câu lạc bộ. Đây cũng là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị và thi đấu, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Bóng đá Nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng, với phong độ hiện có cùng tinh thần thi đấu quả cảm, Câu lạc bộ Bóng đá Nữ TP.HCM sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới tại các vòng đấu tiếp theo, tiến xa hơn nữa tại giải AWCL 2025/26, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và cho Bóng đá Nữ Việt Nam.

Tại vòng bảng Giải Champions League Nữ châu Á 2025/26, sau 2 chiến thắng liên tiếp, CLB bóng đá nữ TP.HCM đang tạm dẫn đầu với 6 điểm, đồng thời sớm giành quyền vào vòng tứ kết, dù còn thi đấu 1 trận cuối vòng bảng với Melbourne City đến từ Australia.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn