Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

26 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có bị can Nguyễn Thị Dung (em gái ông Thủy) và Nguyễn Văn Sơn (em trai); Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2015-2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần được xác định là có thật và đã bán cho 60 nhà đầu tư, tương ứng 118 hợp đồng, trị giá 87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egame, Shark Thủy chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, dư nợ gốc là 7.765 tỷ đồng.

Tổng số cổ phần không có thật đã chuyển nhượng là 206 triệu cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng, với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng.

Số tiền huy động được đến nay đã sử dụng hết, trong đó có 70% được sử dụng để trả tiền lãi, gốc cho nhà đầu tư; 30% còn lại trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác; không đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh, trường học, phục vụ cho mục đích kinh doanh giáo dục, đến nay không còn khả năng thanh toán.

CQĐT xác định Shark Thủy có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo bị can Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) hợp thức thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống Công ty Egroup.

Shark Thủy còn chỉ đạo bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Egame) quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp) tiếp nhận, hạch toán để ngoài sổ sách kế toán; điều phối, sử dụng tiền huy động sai mục đích.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện theo yêu cầu của Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú.

Bà Liên chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 Hợp đồng kinh tế, xuất các hóa đơn GTGT, tạo “doanh thu khống” 2.327 tỷ đồng cho Công ty Egroup. Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú theo thỏa thuận.

Trong đó có 20,4 tỷ đồng nhận từ ngày 1/1/2018 đến tháng 2/2020 (thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực).

Sau khi thỏa thuận với bà Liên về việc tạo doanh thu khống, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú ký, thực hiện 12 hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhất Trần. Sau đó, đưa cho bà Liên số tiền gần 32 tỷ đồng theo thỏa thuận.

