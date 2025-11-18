Trà giảo cổ lam có thật sự giúp giảm cân? Cách dùng an toàn

Theo y học cổ truyền, giảo cổ lam có vị đắng, hơi ngọt, tính mát; quy vào các kinh phế, tỳ và thận. Loại dược liệu này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, ích khí kiện tỳ, tư âm, tiêu đờm giảm ho. Nhờ đó, giảo cổ lam thường được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm gan, rối loạn lipid máu, viêm dạ dày - ruột mạn tính, viêm khí phế quản mạn, cơ thể suy nhược, ho có đờm…

Trà giảo cổ lam có giảm cân không?

Nhiều nghiên cứu và thực tế sử dụng cho thấy, giảo cổ lam có thể góp phần hỗ trợ giảm cân thông qua một số cơ chế:

Tăng chuyển hóa năng lượng: Các hoạt chất trong giảo cổ lam giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhanh hơn, hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Điều hòa đường huyết: Trà giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm cảm giác thèm đồ ngọt - yếu tố thường gây cản trở quá trình giảm cân. Khi đường huyết ổn định, người dùng cũng bớt cảm giác đói và giảm nguy cơ tăng mỡ.

Giảo cổ lam chứa nhóm saponin có tác dụng giãn mạch nhẹ, giúp máu lưu thông tốt hơn

Cải thiện mỡ máu: Giảo cổ lam có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó hạn chế tích trữ mỡ nội tạng và cải thiện khả năng đốt mỡ.

Với những tác động này, giảo cổ lam hỗ trợ giảm cân một cách gián tiếp, thông qua việc điều hòa chuyển hóa và năng lượng. Tuy nhiên, loại trà này không thể thay thế chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Lợi ích sức khỏe nổi bật của trà giảo cổ lam

Hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu

Giảo cổ lam chứa nhóm saponin có tác dụng giãn mạch nhẹ, giúp máu lưu thông tốt hơn. Nhờ vậy, trà giúp giảm huyết áp nhẹ ở người bị tăng huyết áp hoặc căng thẳng kéo dài, đồng thời giảm gánh nặng cho tim mạch.

Giảm đường huyết, ổn định năng lượng

Hoạt chất polysaccharide trong giảo cổ lam giúp điều hòa glucose, ngăn tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Người dùng nhờ đó duy trì được mức năng lượng ổn định, ít thèm đồ ngọt và hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Tăng cường sức đề kháng và chống oxy hóa

Flavonoid và saponin trong giảo cổ lam giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Đây cũng là nhóm hoạt chất có lợi cho hệ miễn dịch.

Hỗ trợ thư giãn, cải thiện giấc ngủ

Loại dược liệu này có tác dụng an thần nhẹ. Khi uống vào buổi chiều, giảo cổ lam giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giảm mỡ máu và bảo vệ gan

Giảo cổ lam giúp điều chỉnh mỡ máu, giảm triglyceride và LDL, đồng thời tăng HDL. Khi mỡ máu ổn định, gan giảm bớt áp lực trong việc xử lý lipid, từ đó được bảo vệ tốt hơn.

Lưu ý khi sử dụng giảo cổ lam

Nên uống vào buổi sáng để tỉnh táo và cải thiện hiệu suất làm việc.

Không dùng vào buổi tối, đặc biệt trước khi ngủ, vì giảo cổ lam có thể làm tăng nhịp tim và gây khó ngủ.

Không dùng quá 60g giảo cổ lam khô/ngày.

Không uống trà để qua đêm vì có thể ảnh hưởng tiêu hóa.

Người bị hạ đường huyết hoặc huyết áp thấp nên uống sau bữa ăn.

Người thận hư, sỏi thận hoặc máu khó đông không nên sử dụng.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV