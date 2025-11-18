Xử lý nam thiếu niên 15 tuổi dùng hung khí dọa đánh cha dượng

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 12/11, Công an xã Nguyễn Việt Khái nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng T.T.N. (SN 2010, ngụ ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái) có hành vi cầm hung khí đe dọa gây thương tích cho ông N.V.S. (cha dượng của N., cùng sinh sống tại địa phương).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nguyễn Việt Khái nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tang gồm 2 con dao các loại, 1 cây búa thầu và 01 cây xà beng bằng kim loại.

Đối tượng T.T.N. tại cơ quan công an (ảnh: Công an Cà Mau).

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nguyễn Việt Khái xác minh để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống, học cách kiềm chế cảm xúc và ứng xử có văn hóa, nhất là trong quan hệ gia đình, bạn bè, xã hội. Mỗi người hãy chủ động tham gia các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Thanh niên sống đẹp, sống có ích", góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và nhân ái.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn