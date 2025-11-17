Khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Bị can Lê Trung Khoa - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 17-11, Bộ Công an thông tin Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam) và Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai, quốc tịch Việt Nam) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17-11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đỗ Văn Ngà - Ảnh: Bộ Công an



Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ