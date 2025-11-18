Thêm Đức và Hà Lan đoạt vé, World Cup 2026 đã có 34 anh tài

Đức giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 18-11, tuyển Đức đã đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Slovakia 6-0 ở lượt trận cuối cùng bảng A.

Nick Woltemade (phút 18), Serge Gnabry (phút 29), Leroy Sane (phút 36, 41), Ridle Baku (phút 6), Assan Ouedraogo (phút 79) là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho tuyển Đức.

Với ba điểm trước Slovakia, Đức khép lại vòng loại bảng A khu vực châu Âu với 15 điểm cùng vị trí nhất bảng, qua đó giành vé dự World Cup 2026.

Trong khi đó, tại bảng G, tuyển Hà Lan cũng có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Lithuania nhờ công của Tijani Reijnders (phút 16), Cody Gakpo (phút 58), Xavi Simons (phút 60), Donyell Malen (phút 62).

Gakpo cùng tuyển Hà Lan giành vé dự World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Đánh bại Lithuania, Hà Lan giành được 20 điểm, cán đích ở vị trí đầu bảng G và giành vé dự World Cup 2026. Hiện châu Âu đã xác định được 7/12 vé chính thức đến với World Cup 2026.

Tính đến rạng sáng 18-11, World Cup 2026 đã xác định được 34 đội tham dự gồm Canada, Mexico và Mỹ (chủ nhà); Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc, Qatar và Saudi Arabia (châu Á); Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Cabo Verde, Nam Phi, Bờ Biển Ngà và Senegal (châu Phi), Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay (Nam Mỹ); New Zealand (châu Đại Dương), Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức và Hà Lan (châu Âu).

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ