VAR vào cuộc trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT U23 Australia

Huỳnh Như cùng các đồng đội đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng

ĐT nữ Việt Nam vừa khép lại vòng bảng AFF Cup nữ 2025 với thành tích ấn tượng, toàn thắng cả ba trận, ghi 14 bàn và không để thủng lưới. Với vị trí nhất bảng, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán đội nhì bảng B là U23 nữ Australia trong trận bán kết sắp tới, hứa hẹn đầy căng thẳng và kịch tính.

Một điểm đặc biệt khiến trận bán kết này càng trở nên đáng chú ý là sự xuất hiện của công nghệ VAR. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết, VAR sẽ chính thức được áp dụng. Đây là lần đầu tiên công nghệ Trợ lý Trọng tài Video xuất hiện trong lịch sử Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến mới về tính công bằng và chuyên nghiệp cho sân chơi này.

Sự xuất hiện của VAR sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách chơi của các đội, trong đó có ĐT nữ Việt Nam. Những tình huống tranh cãi như bàn thắng việt vị, phạt đền hay thẻ đỏ giờ đây sẽ được hỗ trợ xác minh bằng hình ảnh, giảm thiểu tối đa sai sót. Điều này giúp các cầu thủ yên tâm hơn, đồng thời buộc họ phải thi đấu tập trung, tránh những va chạm hoặc tiểu xảo dễ bị phát hiện. Với một đội bóng giàu kinh nghiệm và kỷ luật như Việt Nam, VAR có thể trở thành lợi thế, giúp họ bảo vệ thành quả trước các đối thủ mạnh.

Theo lịch, trận bán kết giữa Việt Nam và U23 nữ Australia sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 16/8, trong khi Thái Lan sẽ gặp Myanmar ở trận bán kết còn lại lúc 16h00 cùng ngày. Đây là cơ hội để các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục chứng minh vị thế số một khu vực, đồng thời thử sức trước một đội bóng sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ như U23 nữ Australia.

Tiền vệ Dương Thị Vân sẽ vắng mặt ở trận bán kết gặp U23 nữ Australia

Tuy nhiên, trước thềm bán kết, ĐT nữ Việt Nam phải đón nhận tin không vui về lực lượng. Tiền vệ trụ cột Dương Thị Vân đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận gặp Thái Lan. Chẩn đoán ban đầu cho thấy cô sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của giải. Sự thiếu vắng này là tổn thất lớn cho tuyến giữa khi Dương Thị Vân luôn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Không chỉ Dương Thị Vân, hai trụ cột khác là Thanh Nhã và Vạn Sự cũng gặp vấn đề về thể lực. Thanh Nhã nổi bật với tốc độ và khả năng xuyên phá, trong khi Vạn Sự lại sở hữu lối chơi mạnh mẽ và khả năng gây áp lực liên tục lên đối phương. Việc cả hai chưa đạt thể trạng tốt nhất buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo sức mạnh tấn công, vừa bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ.

Trong hoàn cảnh đó, Hải Linh đã được trao cơ hội và cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù còn thiếu kinh nghiệm quốc tế, nhưng sự tự tin và khả năng hòa nhập nhanh của Hải Linh đã giúp đội duy trì sự chắc chắn nơi tuyến giữa. Màn trình diễn của cô ở trận gặp Thái Lan là minh chứng cho thấy chiều sâu lực lượng của tuyển nữ Việt Nam, khi những nhân tố dự bị cũng sẵn sàng tỏa sáng khi được trao cơ hội.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn