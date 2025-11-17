Món xưa "nhà nghèo" ăn đến chán ngán, nay thành đặc sản có hương vị lạ được ưa chuộng ở thành phố, 350.000/kg

Muối vừng là một trong những món ăn dân dã quen thuộc nhất của người Việt. Vị thơm của vừng rang, cái bùi béo của lạc khiến ai cũng nhớ về một thời nghèo khó. Hồi đó, hầu như nhà nào ở quê cũng có sẵn một hũ muối vừng để ăn dần, vừa đơn giản vừatiết kiệm, lại ngon.

Nguyên liệu để làm thành muối vừng đều có sẵn. Lạc, vừng trắng hoặc vừng đen đều là nông sản nhà trồng được, thêm một chút muối trắng là đủ. Chỉ cần rang vàng cho dậy mùi rồi giã nhỏ, cho vào lọ, thế là có thứ ăn kèm cơm nóng, xôi nếp hay rau củ luộc. Chính vì giản dị và rẻ tiền như vậy, muối vừng từ lâu được xem là món ăn của người nghèo.

Hiện nay, bên cạnh nguyên liệu truyền thống còn có muối vừng "phiên bản nâng cấp" được chế biến cùng các loại hạt như hạt óc chó, mác ca, hạt điều, mè đen… hay rong biển. Chúng trở thành đặc sản dinh dưỡng, người thành phố ưa chuộng vì vừa tiện lợi lại vừa bổ dưỡng.

Theo khảo sát, trên chợ mạng có rất nhiều địa chỉ rao bán muối vừng với giá từ 100.000-350.000 đồng/kg. Sự chênh lệch giá phụ thuộc vào số lượng hạt đi kèm. Có loại muối vừng được trộn tới 8-9 loại hạt khác nhau, tạo nên hương vị đa tầng, béo bùi và giàu dưỡng chất.

Thậm chí, những loại cao cấp hơn có muối hồng Himalaya, mè đen Ấn Độ, rong biển hoặc được chế biến theo chế độ ăn ăn kiêng, ăn chay còn có giá đắt hơn. Khách hàng thường mua theo hộp 250gr hoặc 500gr vì muối vừng nếu không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị ỉu, mất độ giòn và không còn dậy mùi.

Chị Hòa (ở Nghệ An) kể: "Nhà tôi ngày trước lúc nào cũng có một lọ muối vừng đặt trên kệ bếp. Chỉ với lạc nhà trồng và vài lạng vừng mua thêm là đủ để có món ăn thơm bùi, chấm rau muống luộc cũng ngon. Hôm nào mẹ làm muối vừng là mấy anh em lại xúm vào chầu chực để xin một ít ăn vã. Mùi thơm của muối vừng tỏa ra trong không gian bếp làm tôi nhớ mãi.

Giờ ngoài muối vừng truyền thống, thị trường còn có muối vừng rong biển, các loại hạt… được làm sẵn để đổi vị. Dù giá đắt đỏ nhưng vì tiện và có nhiều dinh dưỡng nên tôi vẫn mua về để sẵn trong tủ lạnh, thỉnh thoảng cho các con ăn sáng với xôi hoặc cơm nóng".

Chị Nhàn (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết chị đã làm và bán muối vừng được khoảng hai năm, lượng khách ngày một tăng. Ban đầu, chị chỉ làm loại muối vừng truyền thống gồm lạc và vừng. Nhưng sau khi nhiều khách hỏi mua muối vừng mè đen, muối vừng rong biển, chị quyết định chuyển hẳn sang dòng muối vừng "phiên bản nâng cấp" này để đáp ứng nhu cầu.

Chị cho hay, muối vừng mè đen hiện được chị bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg, còn muối vừng rong biển và các loại hạt có giá 250.000-350.000 đồng/kg, tùy vào thời điểm nguyên liệu đắt hay rẻ. Đa phần khách không mua theo cân mà chị đều đóng gói 200–250gr. Công việc không quá vất vả, chỉ cần rang đúng cách và đặc biệt chú ý khâu đóng hộp, bảo quản để muối không bị chảy. Nhờ lượng khách ổn định ở chợ chung cư, chị có thêm một khoản thu nhập đáng kể từ nghề tay trái này.

"Muối vừng lúc nào cũng có khách nhưng mình thấy mùa đông hàng bán chạy hơn. Món này phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Mình ưu tiên lấy nguyên liệu ở các địa chỉ uy tín, khách ăn đều quay lại đặt mua những lần tiếp theo", chị Nhàn bày tỏ.

