Tham gia đường đua giảm giá, nhiều mẫu CUV cỡ B hạ hàng chục triệu đồng

Trong tháng 4/2025, các hãng xe đều tung các chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe, có những mẫu SUV đã giảm hàng trăm triệu đồng để cố giành thị phần từ đối thủ.

Cụ thể, hiện các mẫu xe SUV cỡ B - phân khúc bán nhiều xe nhất thị trường Việt Nam đang đồng loạt khuyến mãi dưới nhiều hình thức. Từ những cái tên ăn khách nhất như: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... đến những mẫu xe có doanh số chậm như: Hyundai Creta, Mazda CX-3 đều được hãng áp dụng chính sách giảm giá.

Kết thúc quý đầu 2025, phân khúc SUV cỡ B (chỉ tính xe động cơ đốt trong) bán tổng cộng 8.536 xe. Trong đó Toyota Yaris Cross dẫn đầu với 2.117 xe, đuổi sát nút phía sau là Mitsubishi Xforce - 1.933 xe.

Yaris Cross

Yaris Cross hiện được hãng xe Nhật ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản chạy xăng và hybrid. Với giá bán 650 -765 triệu đồng, sau khi áp dụng chính sách thì mẫu xe của Toyota giảm được từ 33-38 triệu đồng.

3 tháng liên tiếp áp dụng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ở cả hai phiên bản chạy xăng và hybrid giúp doanh số Toyota Yaris Cross có bước khởi đầu khá tốt trong quý 1/2025. Đây cũng là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B trong tháng 3 vừa qua, tuy nhiên xét doanh số lũy kế từ đầu năm thì vẫn xếp sau VinFast VF 6.

Về nội thất, điểm nổi bật của Toyota Yaris Cross là những công nghệ được cải tiến để sánh ngang với các đối thủ cạnh tranh. Tùy thuộc vào phiên bản, chủ sở hữu sẽ trải nghiệm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hoặc 12,3 inch, được bổ sung bởi màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch hoặc 10,4 inch. Hệ thống đa phương tiện Toyota Smart Connect cũng được tinh chỉnh, hiện hỗ trợ cập nhật qua mạng, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay.

Mitsubishi Xforce

Không nằm ngoài cuộc chơi, Mitsubishi Xforce (có giá 599-705 triệu đồng) cũng phải đưa ra chính sách để cạnh tranh với "đối thủ" đồng hương Toyota Yaris Cross. Các phiên bản đang có giá khuyến mãi mức tương đương 50% lệ phí trước bạ, tức giảm 32-35 triệu đồng, trừ bảng tiêu chuẩn.

Vẫn luôn đuổi sát nút với Yaris Cross, tuy nhiên Xforce vẫn không thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong tháng 3/2025, nguồn cung không dồi dào cũng khiến doanh số Mitsubishi Xforce không thể bùng nổi. Khoảng cách với Yaris Cross hơn 180 xe để có thể dành vị trí quán quân là không lớn, trong tháng tới Xforce vẫn còn cơ hội đứng ở ngôi đầu bảng.

Xforce là mẫu xe có thiết kế ngoại thất góc cạnh, khỏe khoắn, đặc trưng SUV, kích thước tổng thể vượt trội. Không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi: Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, màn hình giải trí kích thước lớn 12,3 inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch với giao diện trực quan, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với công nghệ lọc không khí nanoe X.

Hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình Việt Nam. Bốn chế độ lái phù hợp với nhiều điều kiện đường sá khác nhau, trong đó chế độ “Đường ngập nước” (lần đầu giới thiệu) được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ an toàn của Xforce cũng được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP, nhờ được trang bị khung xe RISE cứng cáp giúp hấp thụ lực va chạm, hệ thống 6 túi khí bảo vệ được trang bị xung quanh xe và hệ thống an toàn chủ động MMSS (bản Ultimate).

Kia Seltos và Mazda CX-3

Kia Seltos và Mazda CX-3 là hai mẫu xe được Trường Hải ghi danh trong bảng giảm giá của phân khúc SUV cỡ B trong tháng 4 này. Đây là hai mẫu xe do hãng lắp ráp và nhập khẩu, với mức giảm chung cho tất cả phiên bản Seltos (có giá từ 599-764 triệu đồng) là 20 triệu đồng. CX-3 (có giá từ 522-641 triệu đồng) có mức giảm ít hơn nhiều Seltos là 10-12 triệu đồng.

Từng là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong phân khúc crossover hạng B, Kia Seltos dần để mất vị thế khi các đối thủ cạnh tranh lần lươt ra mắt. Năm 2023, doanh số của Seltos đạt 9.663 xe - đứng thứ hai, nhưng bước sang 2024, cả hai đại diện của Hàn Quốc bỗng chốc lép vế trước đội quân Nhật Bản như Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

Với số lượng khá dày lên tới 6 phiên bản trên một mẫu xe, Kia Seltos đã tuyên bố có thể phục vụ mọi khách hàng với những nhu cầu đa dạng nhất. Nhưng thời gian qua doanh số vẫn chưa thể vượt được XForce, Yaris Cross hay Creta.

Hyundai Creta

Trong tháng 4/2025, mẫu xe áp dụng khuyến mãi nhiều nhất phân khúc SUV cỡ B là Hyundai Creta (có giá 599-699 triệu đồng). Các bản sản xuất 2025 của Creta hiện đang được hãng giảm từ 30-35 triệu đồng. Trong khi những các đại lý còn tồn xe sản xuất 2024 đang phải áp mức khuyến mãi lớn hơn từ 40-50 triệu đồng. Các bản VIN 2024 bản đặc biệt được giảm 50 triệu, đưa giá xe từ 650 triệu xuống còn 600 triệu; Bản cao cấp được giảm 40 triệu, đưa giá xe từ 699 triệu còn 659 triệu đồng; Bản tiêu chuẩn được giảm 30 triệu, giá xe từ 599 triệu xuống còn 569 triệu đồng.

Khác với thị trường quốc tế, tháng 3/2025, Hyundai Creta chỉ tiêu thụ được 476 chiếc ở Việt Nam, đứng thứ 6 phân khúc. Theo một số thông tin, đợt hạ giá trong tháng 4 này là bước đệm của các đại lý Hyundai nhằm đẩy hàng tồn để mở đường chờ phiên bản nâng cấp (facelift) chuẩn bị ra mắt. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi một chiếc Hyundai Creta facelift đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải Hà Nội hồi đầu năm.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV