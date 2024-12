Những SUV/CUV 5-7 chỗ giá rẻ hạng sang đáng mua hiện nay

Toyota Corolla Cross

Corolla Cross là mẫu xe SUV hạng B của Toyota với 2 phiên bản dùng động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid) được bán với giá lần lượt là 820 triệu đồng và 905 triệu đồng. Động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 172 Nm. Động cơ hybrid gồm động cơ xăng 1.8L kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất 150 mã lực, mô men xoắn 305 Nm.

Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này sở hữu nhiều tính năng nổi bật so với phân khúc nhờ các tiêu chuẩn an toàn khá cao. Xe sở hữu nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, thiết kế nổi bật, khả năng vận hành mạnh mẽ, khung gầm TNGA chắc chắn, hệ thống an toàn tiên tiến với gói Toyota Safety Sense… Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT.

Honda HR-V

Honda HR-V là một mẫu CUV 5 chỗ hạng B của Honda - một trong những xe SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất được đánh giá cao. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản HR-V, G L và RS, giá khởi điểm 699 triệu đồng đến 871 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 1.8L cho công suất tối đa 174 mã lực, mô men xoắn tối đa 240 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

HR-V dẫn đầu trong các dòng SUV cỡ nhỏ với nhiều trang bị hiện đại như: đèn full LED tích hợp tính năng tự động, gạt mưa tự động, lẫy chuyển số, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, cửa sổ trời Panorama, camera lùi sắc nét…

Hyundai Tucson

Mẫu SUV nổi bật của thương hiệu Hàn Quốc thu hút sự chú ý với kích thước ấn tượng, không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ mà còn tạo ra không gian nội thất rộng rãi, lý tưởng cho cả gia đình. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, với đèn pha chia khoang và các tính năng thông minh như tự động bật tắt và điều chỉnh độ sáng. Bên trong, khoang lái được thiết kế tinh tế với vô-lăng 4 chấu và màn hình đồng hồ thông tin 10,25 inch mang đến trải nghiệm lái xe hiện đại và tiện nghi.

Hyundai Tucson cung cấp ba tùy chọn động cơ sử dụng công nghệ Smartstream hứa hẹn mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả. Đầu tiên là SmartStream 1.6L T-GDi cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp theo là động cơ SmartStream Diesel D2.0 với hộp số tự động 8 cấp cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Cuối cùng, động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp mang lại công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Mazda CX-5

Với mức giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng, Mazda CX-5 trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất cho người tiêu dùng. Được biết đến như ông hoàng doanh số trong phân khúc, mẫu xe này gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, không gian nội thất sang trọng và trang bị tiện nghi phong phú.

Hiện tại, Mazda CX-5 có hai tùy chọn động cơ. Các phiên bản Deluxe, Luxury và Premium được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Đối với phiên bản Signature, xe trang bị động cơ mạnh mẽ hơn SkyActiv-G 2.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp.

Đặc biệt, các phiên bản cao cấp của Mazda CX-5 được trang bị gói an toàn i-Activsense mang đến cho người lái nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo người lái nghỉ ngơi, phanh thông minh trong thành phố và hệ thống kiểm soát hành trình có radar đảm bảo an toàn tối đa trong mọi hành trình.

Honda CR-V e:HEV

Phiên bản đặc biệt này không chỉ thu hút ánh nhìn với thiết kế hiện đại mà còn mang đến những tính năng tiên tiến hứa hẹn sẽ làm hài lòng những tín đồ yêu thích công nghệ và sự tiện nghi. Với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn pha LED sắc nét, Honda CR-V e:HEV sở hữu vẻ ngoài thể thao và đầy cuốn hút. Bên trong, không gian nội thất được chăm chút tỉ mỉ với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Nội thất bọc da màu đen sang trọng, cùng với các tiện ích như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, màn hình HUD và hệ thống âm thanh Bose 12 loa tạo nên một trải nghiệm lái xe đẳng cấp.

Honda CR-V e:HEV trang bị hệ truyền động hybrid mạnh mẽ, bao gồm động cơ xăng DOHC 4 xi-lanh 2.0L với công suất 146 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm, kết hợp mô-tơ điện có công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Tổng công suất của xe đạt 204 mã lực, với mô-men xoắn cực đại 335 Nm, hộp số E-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Đặc biệt, mẫu xe này không chỉ có hai chế độ lái Normal và Econ như các phiên bản trước mà còn được bổ sung chế độ lái Sport mang đến cho người lái những trải nghiệm thú vị và linh hoạt hơn trên mọi cung đường.

