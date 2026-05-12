Thanh niên cưới vợ hơn 9 tuổi, lúc sống chung mới biết tuổi thật

Sau 6 năm gắn bó, Duy Lê Văn (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) và vợ (sinh năm 1993) quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 4/5.

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2020. Thời điểm mới trò chuyện, cả hai đều giới thiệu mình sinh năm 1997 nên không ai nhận ra sự chênh lệch tuổi tác. Gần một năm sau, khi đã nảy sinh tình cảm và chuyển về sống chung, họ mới biết tuổi thật của đối phương.

“Khi biết thì cả hai đều sốc, nhưng lúc đó đã yêu rồi”, Duy kể.

Khoảng cách 9 tuổi từng khiến mối quan hệ của họ đối diện không ít áp lực. Dù được gia đình hai bên tôn trọng và ủng hộ, cặp đôi vẫn phải vượt qua nhiều lời bàn tán về chuyện tình “chị em”, khác biệt thế hệ và cả những nghi ngại về độ bền lâu của hôn nhân.

Sau biến cố vào năm 2019, Duy cho biết vợ là người đồng hành cùng anh qua mọi khó khăn.

Theo Duy, ngay cả vợ anh cũng từng nhiều lần lo lắng vì chồng còn quá trẻ, sợ anh chưa đủ trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho gia đình. Khi bắt đầu yêu nhau, Duy mới ngoài 18 tuổi, trong khi bạn gái đã ở độ tuổi nghĩ nhiều đến sự ổn định và tương lai lâu dài.

Những năm đầu bên nhau, cả hai thuê nhà sống tại Hà Nội, cùng trải qua giai đoạn kinh tế chưa ổn định. Duy cho biết trong thời gian khởi nghiệp, anh từng vay 50 triệu đồng từ bố mẹ vợ để làm vốn kinh doanh. “Với tôi, đó không chỉ là khoản tiền mà còn là sự tin tưởng rất lớn”, anh nói.

Chính sự tin tưởng này trở thành động lực để Duy thay đổi bản thân. Từ một người còn ham chơi, anh dần tập trung cho công việc, cố gắng kiếm tiền và xây dựng cuộc sống ổn định. Sau một thời gian, anh chủ động hoàn trả số tiền đã vay. Chứng kiến những nỗ lực đó, vợ anh cũng dần tin tưởng.

Trước khi quyết định kết hôn, Duy cho biết cả hai đã cùng nhau mua xe và đất như một cách khẳng định sự nghiêm túc với mối quan hệ. Sau nhiều năm tích góp, cặp đôi tổ chức đám cưới như một dấu mốc cho hành trình 6 năm đồng hành.

“Đám cưới được tụi mình chuẩn bị từ tiền tích góp chung, khoảng 800 triệu đồng”, Duy chia sẻ.

Ngoài ra, Duy cho biết sau biến cố bố qua đời vào năm 2019, vợ là người đã đồng hành cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống tại Hà Nội.

