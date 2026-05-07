Chú rể khóc như mưa khiến cô dâu bật cười trong đám cưới

Khoảnh khắc chú rể bật khóc, ôm chặt cô dâu trong lễ đón dâu tại Hà Nội bất ngờ lan truyền, thu hút sự chú ý bởi cảm xúc chân thật hiếm thấy trong ngày cưới.

Ngày 26/4, đám cưới của cô dâu Phương Anh và chú rể Minh Hiếu diễn ra tại Hà Nội. Trong khoảnh khắc đón dâu ra mắt quan viên hai họ, chú rể bất ngờ bật khóc, ôm chặt cô dâu khiến nhiều nhiều người xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Anh cho biết cô khá bất ngờ trước phản ứng của bạn đời. "Bình thường anh ấy là người nghiêm túc, có phần gai góc. Vì thế khi thấy anh bật khóc, tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười. Lẽ ra mình cũng phải xúc động theo, nhưng lúc đó lại không nhịn được cười", cô kể.

Theo cô dâu, khoảnh khắc này trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới. Cô mong muốn lưu giữ để sau này nhìn lại, cả hai có thêm lý do để trân trọng nhau trong hành trình hôn nhân.

Cặp đôi quen nhau vào khoảng giữa năm 2025 qua mạng xã hội. Minh Hiếu biết đến Phương Anh sau khi một video TikTok của cô lan truyền, sau đó chủ động kết nối qua Facebook và duy trì trò chuyện.

"Thời gian đầu tôi không có nhiều ấn tượng, thậm chí trả lời tin nhắn khá qua loa. Cả hai đều ở xa nên chủ yếu trò chuyện trên mạng", Phương Anh nhớ lại. Sau lần gặp trực tiếp, dù chưa thực sự rung động, cô vẫn quyết định cho đối phương cơ hội tìm hiểu.

Minh Hiếu và Phương Anh quen nhau khoảng một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong quá trình quen nhau, cô nhận xét Minh Hiếu là người "theo đuổi rất nhiệt tình trên mạng nhưng ngoài đời lại khá nhút nhát, nhẹ nhàng". Theo thời gian, cả hai nhận thấy sự phù hợp trong tính cách và lựa chọn tiến tới hôn nhân.

Phương Anh cho rằng ở độ tuổi hiện tại, cả hai đều hiểu không ai hoàn hảo và mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. "Anh ấy có cách riêng để quan tâm và yêu thương tôi", cô bộc bạch.

Ngày cưới của cô dâu bắt đầu từ 2h sáng, khi gia đình hai bên tất bật chuẩn bị các khâu cuối cùng. Không khí buổi lễ diễn ra khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, với sự góp mặt và hỗ trợ của người thân.

Với Phương Anh, những giây phút đáng nhớ nhất là lúc thắp hương gia tiên, khi mẹ trao vàng và hôn lên má cô, cũng như thời điểm gia đình rời đi để cô về nhà chồng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể bật khóc trong lễ đón dâu sau đó được cô đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và nhận nhiều phản hồi. Nhiều người bày tỏ sự chú ý trước cảm xúc của chú rể trong ngày trọng đại.

"Những giọt nước mắt hạnh phúc, chúc hai bạn bạc đầu nghĩa phu thê", "Đáng yêu quá, hiếm khi thấy chú rể khóc lúc đón dâu" là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Cặp đôi thực hiện lễ gia tiên trong ngày cưới.

Tác giả: Minh Vũ

