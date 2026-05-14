Sau 2 lần lỡ dở, cô gái Việt cưới giám đốc Hàn Quốc hơn 13 tuổi

Khánh Huyền tìm thấy bến đỗ hạnh phúc sau những tổn thương trong quá khứ.

Năm 2019, Khánh Huyền (27 tuổi, Hải Phòng) gặp một người đàn ông khiến cô cảm thấy đủ yêu thương và tin tưởng để dựa vào. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp, cả hai tổ chức đám hỏi vào năm 2022. Tuy nhiên, ngay sau đó, Huyền gặp cú sốc đau đớn.

"Sau đám hỏi, tôi phát hiện mình bị phản bội nên quyết định rời đi trong nước mắt", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Biến cố ấy khiến Huyền mất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Đến năm 2024, cô thêm một lần mở lòng với một mối quan hệ mới. Người đàn ông ấy dành cho cô sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt và cả hai thậm chí đã tổ chức lễ dạm ngõ.

Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, Huyền là người chủ động dừng lại vì nhận ra cả hai có quá nhiều khác biệt trong tính cách và quan điểm sống. "Sau những lần lỡ dở ấy, tôi không còn ý định kết hôn", cô chia sẻ.

Giữa lúc không còn hy vọng vào tình yêu, Huyền gặp anh Kim Ji Hoon (41 tuổi, đến từ Hàn Quốc). Vượt qua nhiều khó khăn, cặp đôi đã có một cái kết viên mãn vào năm nay.

Kiên trì theo đuổi cô gái Việt

Giữa năm 2025, anh Kim Ji Hoon sang Việt Nam tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp về sức khỏe do anh sáng lập và điều hành tại Hàn Quốc, còn Khánh Huyền làm cố vấn marketing cho công ty của anh.

Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người đơn thuần chỉ là công việc. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, anh Kim dần bị thu hút bởi cá tính, sự bản lĩnh và cách đối nhân xử thế của cô gái Việt kém mình 13 tuổi.

"Khi đó, tôi đang kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam. Một cơ duyên tình cờ đã đưa Huyền đến với tôi khi cô ấy đưa ra những lời khuyên về marketing cho sản phẩm của tôi", anh kể.

Theo doanh nhân người Hàn Quốc, điều khiến anh ấn tượng nhất không chỉ là sự thông minh mà còn là sự tinh tế, ấm áp của Huyền trong cách trò chuyện và quan tâm đến người khác.

Không mất quá nhiều thời gian để anh Kim nhận ra tình cảm của mình. Anh thẳng thắn bày tỏ mong muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân thay vì vòng vo như nhiều người khác.

Sự chân thành ấy khiến Huyền bất ngờ. Dù nhận ra người đàn ông này thật lòng, cô vẫn giữ sự tỉnh táo và chủ động đặt ranh giới giữa công việc với tình cảm.

"Tôi nói rõ với anh ấy rằng công việc và tình cảm cần tách bạch", Huyền chia sẻ.

Bằng tình yêu chân thành, doanh nhân Hàn Quốc đã khiến trái tim cô gái Việt rung động.

Sau cuộc trò chuyện đó, anh Kim Ji Hoon quyết định dừng hợp tác công việc để có thể công khai theo đuổi người con gái mình thích. Anh theo đuổi cô rất nhiệt tình và chân thành. Dù Khánh Huyền nhiều lần kiếm cớ lảng tránh, anh vẫn luôn thật lòng quan tâm.

Trong khoảng 3 tháng tìm hiểu, điều khiến cô rung động nhất chính là cách anh Kim nhắc về gia đình. Sự ôn hòa, nhẹ nhàng của anh khiến Huyền cảm nhận được đây là người đàn ông trưởng thành trong một mái ấm hạnh phúc, điều mà cô luôn khao khát từ bé.

Huyền cũng không giấu giếm quá khứ của mình. Cô kể cho anh Kim nghe chuyện bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, việc bản thân sống cùng bà ngoại và cả hai lần đổ vỡ tình cảm trước đó.

Trái với nỗi lo bị phán xét, anh Kim chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói: "Chúng ta đừng nhắc lại chuyện quá khứ em nhé".

"Huyền lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn từ nhỏ, sống cùng bà ngoại và trưởng thành trong điều kiện kinh tế không mấy dễ dàng. Khi nghe những điều đó, tôi thực sự rất đau lòng", anh nói.

Hạnh phúc đến sau nhiều tổn thương

Điều khiến anh Kim Ji Hoon yêu Khánh Huyền nhiều hơn chính là cách cô vượt qua nghịch cảnh. Dù trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn, Huyền vẫn giữ được sự tích cực, ấm áp và mạnh mẽ. Với anh, cô không để hoàn cảnh đánh gục mà tự trưởng thành, xây dựng cuộc sống và chịu trách nhiệm với tương lai.

Nam doanh nhân người Hàn Quốc cho biết chính điều đó khiến anh càng muốn bảo vệ người phụ nữ này nhiều hơn. Để chinh phục Huyền, anh không lựa chọn những điều hào nhoáng mà dùng sự kiên trì và chân thành trong từng hành động nhỏ.

Anh Kim đều đặn liên lạc với Huyền mỗi ngày và luôn cố gắng thực hiện những điều đã hứa. Anh cũng tôn trọng công việc, định hướng riêng của bạn gái thay vì áp đặt.

Huyền luôn cảm thấy biết ơn bạn đời vì đã đem lại hạnh phúc cho cô.

Trong quá trình yêu nhau, điều khiến anh Kim xúc động nhất chính là cách Huyền âm thầm đồng hành cùng anh.

"Không chỉ trong những lúc vui vẻ mà cả khi đối diện khó khăn, chúng tôi vẫn luôn cố gắng bao dung và cùng nhau vượt qua. Chính điều đó khiến tôi nhận ra đây là người phụ nữ mà tôi muốn đồng hành suốt đời", anh nói.

Tháng 1 năm nay, Huyền theo bạn trai về Hàn Quốc thăm gia đình anh. Sau chuyến đi ấy, cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm hạnh phúc sau nhiều năm tổn thương.

Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn và đang cùng nhau phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam. Anh Kim cho biết anh muốn tiếp tục mở rộng doanh nghiệp về sức khỏe của mình, đồng thời hỗ trợ trung tâm tiếng Hàn do Huyền điều hành phát triển ổn định hơn trong tương lai.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng một gia đình ấm áp, bền vững và hạnh phúc lâu dài", người đàn ông Hàn Quốc chia sẻ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn