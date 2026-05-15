Cháu trai trắng đêm chăm bà la hét, gào khóc trong viện gây xúc động

Mới đây, hình ảnh chàng trai trẻ thức trắng đêm chăm sóc bà nội lớn tuổi tại bệnh viện bất ngờ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước sự kiên nhẫn và tình cảm mà anh dành cho bà.

Theo chia sẻ, cụ bà đã ngoài 90 tuổi và sức khỏe không còn ổn định. Đêm nào bà cũng khóc, la hét từ khoảng 23h đến gần 5h sáng hôm sau khiến cả phòng bệnh không ai ngủ được. Không chỉ liên tục đòi về nhà, bà còn vùng vẫy mạnh, có lúc đánh vào người cháu trai, vò đầu bứt tóc và khiến các bác sĩ khá vất vả.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, cháu trai của bà vẫn kiên nhẫn ngồi ôm, giữ chân bà để cây kim truyền thuốc không bị tuột. Dù bị bà mắng hay đánh, anh vẫn không tỏ ra cáu gắt hay khó chịu.

Có lúc để dỗ bà ngủ, anh còn đưa điện thoại cho bà xem như dỗ trẻ nhỏ. Cụ bà sau đó giữ luôn chiếc điện thoại và còn đòi mua lại với giá 20.000 đồng. Nam thanh niên vui vẻ nhận 100.000 đồng từ bà rồi giả vờ trả lại tiền thừa khiến cả phòng bệnh bật cười.

Chàng trai kiên nhẫn chăm sóc bà suốt đêm khiến nhiều người cảm động.

Sau khi bài đăng lan truyền, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam thanh niên vì cho rằng việc chăm sóc người già bệnh là điều không hề dễ dàng, đặc biệt trong tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân vật trong câu chuyện là Văn Nam (sinh năm 2003, sống tại Nghệ An) cho biết hiện đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Để trang trải cuộc sống, anh làm công việc bán kính dạo, trong khi vợ đi làm cỗ cưới kiếm thêm thu nhập.

"Tôi tranh thủ vừa đi bán hàng vừa chăm bà nội bị ốm. Thời gian còn lại chủ yếu dành cho gia đình", Nam nói.

Theo anh, vì bà đã lớn tuổi nên tính tình nhiều lúc thất thường, đặc biệt khi đau ốm phải nằm viện điều trị. Điều họ cần lúc này là một người ở bên kiên nhẫn và bình tĩnh chăm sóc.

"Bà có tuổi rồi, hơn nữa người già khi ốm bệnh ai cũng sẽ khó chịu và mệt mỏi như vậy thôi", Nam trải lòng.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người để lại bình luận khen ngợi sự tận tâm của Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Xem mà thấy xúc động quá, thật hiếm có những người cháu chu đáo như vậy", "Chăm người già bệnh rất cực, nhất là những đêm thức trắng", "Người lớn tuổi lúc đau ốm thường khó tính hơn bình thường, ai đủ kiên nhẫn chăm sóc mới hiểu được vất vả và áp lực như thế nào".

Gia đình nhỏ của Nam. Anh vừa đi làm vừa tranh thủ chăm sóc bà bị ốm.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn