Hội nghị xúc tiến thương mại, phát triển thị trường gắn với xuất khẩu hàng hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Nghệ An năm 2026

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, khu vực KTTT, nòng cốt là HTX đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương, chính sách để khu vực KTTT, HTX tỉnh phát triển. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã ban hành các Nghị quyết, chính sách hỗ trợ để khuyến khích KTTT, HTX phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh có 935 HTX (trong đó, có 730 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 78,07% và 205 HTX hoạt động trên các lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong số các HTX đang hoạt động, có 578 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm 61,8% HTX toàn tỉnh); có 150 HTX có ứng dụng công nghệ cao (chiếm 5,77% số HTX công nghệ cao toàn quốc); có 120 HTX có sản phẩm đạt hạng sao OCOP với tổng 224 sản phẩm (chiếm hơn 4% số HTX là chủ thể OCOP cả nước); có gần 280 HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chiếm 29,95% (cao hơn bình quân chung cả nước). Doanh thu trung bình một HTX là 1.801,9 triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân của một HTX là 218,6 triệu đồng/năm.

Các sản phẩm được gắn sao OCOP như là định danh cho thương hiệu, rất thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX khi tiêu thụ sản phẩm và nhất là khi tham gia xuất khẩu. Nhiều sản phẩm OCOP chế biến từ nông sản đã tìm được thị trường xuất khẩu ổn định, như sản phẩm chè búp sang các nước Tây Á, nước mắm tới thị trường Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hay một số mặt hàng đã xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Nhiều HTX nông nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, bao bì nhãn mác, chú trọng khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra cho sản phẩm để phát triển sản xuất kinh doanh; Chủ động thu hút các nguồn lực để đầu tư phương tiện máy móc chế biến sâu, mở rộng ngành nghề, phạm vi hoạt động và liên kết sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, như: HTX Sen Quê Bác (Kim Liên), HTX Chanh Nam Kim (Thiên Nhẫn), HTX CNC Thanh Lĩnh (Đại Đồng), HTX Dược liệu Pù Mát, HTX cây con Chi Khê (Con Cuông), HTX Nông nghiệp sản xuất và chế biến nông sản xanh Đá Hàn (Nam Đàn), HTX Nông sản an toàn xã Trung Sơn (Thuần Trung), HTX nông dược Tĩnh Sáng Đường (Tam Hợp), HTX CNC Hậu Nguyên (Nghĩa Đàn), HTX LN Hải Giang 1 (Cửa Lò) HTX NN tổng hợp Quỳnh Bảng (Quỳnh Anh)…

Các mô hình HTX kiểu mới ngày càng năng động trong cơ chế thị trường, huy động được các nguồn lực để đầu tư, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, mạnh dạn kết nối để thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các thành viên HTX, khẳng định khá rõ nét hướng đi và hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX. Nhiều sản phẩm của HTX Nghệ An bước đầu đã có mặt ở các nước như các sản phẩm dệt thổ cẩm (khăn, váy, túi…), sản phẩm mây tre đan (bàn, ghế, giỏ quà, đồ trang trí… từ tre, lùng), sợi dứa, rau củ, hải sản… Tuy nhiên, hầu hết các HTX chưa đứng ra làm đơn vị xuất khẩu trực tiếp mà đang là đơn vị trung gian hoặc là sản phẩm gia công cho các công ty xuất khẩu.

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, Liên minh HTX Nghệ An đã tích cực chủ động, phối hợp với các ngành và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại; không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, HTX, Làng nghề phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường. Đến nay, đã có trên 50 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa các HTX trong tỉnh và HTX cũng như doanh nghiệp các tỉnh, thành, trong đó có nhiều đơn vị đã triển khai hiệu quả như HTX Quỳnh Liên và siêu thị Lotte, HTX DVNN tổng hợp Đồng Tâm, HTX sen quê Bác và siêu thị Go!Vinh… Tổ chức cho hơn 200 lượt HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại khu vực KTTT, HTX, hội chợ OCOP, Hội chợ nông sản vùng miền, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hợp tác với các kênh phân phối và hệ thống siêu thị lớn tại thành phố, hệ thống Cửa hàng siêu thị Mini, chuỗi cửa hàng tại các tỉnh/thành trong cả nước.

Liên minh HTX Nghệ An đã tổ chức và phối hợp tổ chức 43 hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có 6 Hội nghị xúc tiến thương mại gắn với Diễn đàn kinh tế khu vực kinh tế hợp tác, HTX tại tỉnh Nghệ An với sự tham gia của 82 lượt tỉnh, thành phố tham gia; 4 Hội chợ Xanh và 5 Phiên chợ quê trong tỉnh, tham gia 4 Hội chợ làng nghề Việt Nam do Bộ NN& PTNT tổ chức, 7 Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; tổ chức 17 cuộc xúc tiến thương mại ngoại tỉnh…

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến thương mại lĩnh vực KTTT, HTX, làng nghề; đồng thời cũng tư vấn định hướng mô hình sản xuất, kết nối vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; tổ chức cho các HTX, đơn vị thành viên có sản phẩm, hàng hóa tham gia quảng bá, tìm kiếm thị trường; xây dựng được chuỗi liên kết vùng miền để việc tiêu thụ sản phẩm của các địa phương hiệu quả hơn trong thời gian tới…

Tại hội nghị này, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ giữa các HTX, doanh nghiệp.

Qua nghe báo cáo hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các thế mạnh và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu vùng miền của các HTX, tổ hợp tác, làng nghề tỉnh Nghệ An; các ý kiến trao đổi, tham luận hết sức quý báu, tâm huyết của các tỉnh, các ngành, các HTX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ biểu dương sự cố gắng của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của tỉnh; chủ động đề xuất và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, gắn xúc tiến thương mại với phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu, góp phần tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh khu vực KTTT, HTX, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các HTX, làng nghề; gắn xúc tiến thương mại với đẩy mạnh hợp tác, kết nối để phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu. Đẩy mạnh việc liên kết giữa các HTX, giữa HTX với doanh nghiệp để cùng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Các HTX gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và nguồn gốc rõ ràng.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn các chủ trương của Đảng về phát triển KTTT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, đề án của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nhận thức rõ tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại; tự tin, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu; các hội chợ, triển lãm để quảng bá, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường… Cần tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, xây dựng các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu. Đối với các HTX có sản phẩm đã được gắn sao tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để đạt thứ hạng sản phẩm OCOOP cao hơn.

Đối với Liên minh HTX tỉnh cần tăng cường phối hợp với các các tỉnh bạn, nhất là trong hệ thống Liên minh HTX để học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp các HTX, các doanh nghiệp thành viên cải tiến và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị, hướng tới xuất khẩu; đưa khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh nhà ngày càng có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách cụ thể cho các hoạt động kết nối cung cầu để đảm bảo cho công tác này được duy trì thường niên và mang tính chuyên nghiệp ngày càng có hiệu quả hơn.

Phối hợp với các xã, phường trên địa bàn tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những sản phẩm, hàng hóa cần kết nối; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của HTX, thông tin rộng rãi sản phẩm, hàng hóa của địa phương này tới địa phương khác trong vùng.

Các sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng của mình, tiếp tục chủ động, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm khu vực KTTT, HTX; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chính sách để hỗ trợ, khuyến khích các Hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm có chất lượng, đạt chuẩn OCOOP.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn