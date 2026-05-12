Bố mẹ chồng cũ làm 40 mâm cỗ gả con dâu tái hôn

Chị Lan rơi nước mắt khi nhận quà cưới từ bố mẹ chồng và em trai chồng cũ.

Ngày 22/3, chị Hương Lan (sinh năm 1994, quê Phú Thọ) tổ chức đám cưới với anh Thanh Ngọc (quê Nghệ An). Khoảnh khắc bố mẹ chồng cũ của chị Lan trao con dâu cho anh Ngọc khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong lễ cưới, ba bên gia đình gồm bố mẹ đẻ của chị Lan, bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới cùng đứng trên sân khấu trao dâu, nhận rể và gửi lời chúc phúc cho hai người. Khi bố mẹ chồng cũ còn nắm tay dặn dò chú rể: "Con phải yêu thương Lan, có gì Lan chưa biết thì chỉ bảo từ từ, đừng nóng nảy", chị Lan bật khóc.

"Tôi hạnh phúc và tự hào khi được bố mẹ chồng cũ thương yêu như vậy. Dù sau này thế nào, trong lòng tôi, bố mẹ chồng cũ vẫn như bố mẹ đẻ, đã chăm lo cho tôi suốt bấy nhiêu năm", chị Lan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vượt qua biến cố

Chị Lan từng kết hôn lần đầu vào ngày 20/9/2014. Hai năm sau, biến cố lớn xảy đến với gia đình nhỏ của chị.

Năm 2016, vợ chồng chị Lan chạy xe máy từ quê lên nhà trọ ở Vĩnh Yên thì không may gặp tai nạn giao thông. Chị bị gãy xương đùi, chồng thì không qua khỏi. Khi đó, con gái của anh chị mới 18 tháng tuổi.

Chị Lan nằm viện suốt 20 ngày nhưng gia đình giấu kín sự việc đau lòng. Mỗi lần hỏi chồng ở đâu, chị chỉ được bố chồng nói anh bị nặng hơn nên chuyển sang viện khác điều trị.

"Đến ngày ra viện, mẹ chồng mới nói với tôi: Mẹ nói với con nhưng con phải bình tĩnh, chồng con mất rồi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc", chị Lan nhớ lại.

Chị Lan tìm được hạnh phúc mới sau 10 năm goá bụa.

Sau cú sốc quá lớn, chị gần như khép mình với mọi người, ở trong nhà suốt 9 tháng trời vì suy sụp tinh thần. Động lực duy nhất giúp chị cố gắng sống tiếp là con gái nhỏ và bố mẹ hai bên.

Khi sức khỏe dần hồi phục, chị quyết tâm đi làm trở lại. Trong suốt những năm tháng ấy, bố mẹ chồng cũ luôn ở bên chăm sóc con dâu và cháu gái từng chút một.

Để kiếm thêm thu nhập, chị Lan xuống Bắc Ninh làm việc, thuê trọ ở đó, cuối tuần mới về quê. Con gái chủ yếu được ông bà nội chăm sóc. Gần 10 năm, hai mẹ con chị vẫn nương tựa vào gia đình chồng cũ.

4 năm sau ngày con trai ra đi, bố mẹ chồng từng tâm sự với chị Lan về chuyện tương lai. "Ông bà bảo tôi còn trẻ, nếu gặp được người chân thành, tử tế thì cứ mạnh dạn tiến tới, bố mẹ sẽ gả con đi như con gái ruột", chị tâm sự. Dù vậy, thời điểm ấy chị Lan chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm, chỉ tập trung làm việc để chăm lo cho con.

Bố mẹ chồng làm 40 mâm cỗ gả con dâu

Năm 2023, chị Lan sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Một năm sau, chị tình cờ quen anh Thanh Ngọc. Ngay từ đầu, chị đã thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh của mình với anh.

"Tôi nói rõ nếu muốn tính chuyện lâu dài thì phải chấp nhận yêu thương con gái và coi bố mẹ chồng cũ của tôi như bố mẹ đẻ, có công việc gì cũng sắp xếp về lo liệu. Anh ấy đồng ý", chị nói.

Theo chị Lan, anh Ngọc là người hiền lành, ít nói và hiểu chuyện. Sau khoảng một năm tìm hiểu, chị mới chia sẻ mối quan hệ này với bố mẹ chồng cũ. Ông bà tôn trọng mọi quyết định của con dâu.

"Mẹ dặn tôi rằng nếu chồng thương yêu con thì bố mẹ rất mừng, còn nếu bị đối xử không tốt thì cứ về đây với cả nhà", chị kể.

Bố mẹ đẻ của chị Lan xúc động trong lễ cưới lần 2 của con gái.

Cuối năm 2025, chị Lan và anh Ngọc về Việt Nam làm việc tại Nam Định, chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình. Bố mẹ anh Ngọc ủng hộ và thương cho hoàn cảnh của con dâu tương lai.

Con gái chị Lan cũng quý mến người mới của mẹ. Trước khi tiến xa hơn, chị nhiều lần trò chuyện với con, tạo điều kiện để bé và anh Ngọc có thời gian làm quen, gắn bó với bé.

Ngày nhà trai từ Nghệ An ra Phú Thọ thăm nhà gái, bố mẹ chồng cũ của chị Lan trực tiếp tiếp đón chu đáo. Vì khoảng cách xa, hai bên thống nhất tổ chức gọn trong hai dịp: một lần sang thăm nhà, đặt lễ và một lần đón dâu.

"Bố mẹ chồng đã làm 40 mâm cỗ để gả tôi đi, tôi biết ơn ông bà lắm. Giờ tôi có 3 bên bố mẹ để yêu thuơng", chị Lan bày tỏ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn