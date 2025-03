Tập đoàn TQ top đầu thế giới lần đầu tiên đến thăm, tỉnh rộng nhất Việt Nam đưa ra đề nghị cực hấp dẫn

DN hàng đầu Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Đây là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên, nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và 19/500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Tập đoàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị. Đến nay, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng tại trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao.

Những năm gần đây, Tập đoàn Thái Bình Dương tích cực mở rộng thị trường ở nước ngoài, đặc biệt là tăng cường trao đổi, hợp tác với 10 nước ASEAN, Trung Tây Á và Trung Đông Âu dọc theo "Vành đai và Con đường". Doanh nghiệp này đã nghiên cứu thị trường Việt Nam trong gần 10 năm nay và từ cuối năm 2017 bắt đầu thúc đẩy việc đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

Mới đây, Đoàn khảo sát của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để giới thiệu, trao đổi và thúc đẩy hợp tác về đầu tư, xây dựng, vận hành, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng khác.

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn đến thăm tỉnh. Nghệ An mong muốn và đề xuất Tập đoàn quan tâm nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nghệ An; hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch đối với 3 đô thị động lực là đô thị Vinh mở rộng, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu... Cùng với đó, Nghệ An mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Ông Nghiêm Giới Hòa - Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết đây là lần đầu tiên Tập đoàn đến thăm tỉnh Nghệ An.

Ông cũng trao đổi về phương châm khi đầu tư vào Nghệ An, đó là sẽ làm việc vì Người Nghệ An, có trách nhiệm với Nghệ An với tinh thần muốn làm việc, dám làm việc, biết làm việc và làm thành công mọi việc. Ông có niềm tin vào sự phát triển của Việt Nam và của Nghệ An, Việt Nam có ưu thế trong phát triển, nhất là phát triển kinh tế biển, bởi vậy tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới hoàn toàn có thể đạt được.

Điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Tỉnh Nghệ An nằm ở trung tâm Bắc Trung Bộ, diện tích 16.490,25 km2 - lớn nhất cả nước. Nhiều năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nghệ An. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Trung Quốc chiếm 1/6 tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Trung Quốc đạt 547,3 triệu USD, với mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Dăm gỗ, sắn và sản phẩm từ sắn, hàng thuỷ sản, hàng dệt, may, đá hoa trắng dạng cục,... Kim ngạch nhập khẩu năm 2024 đạt 695,8 triệu USD, trong đó mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, hóa chất, nguyên phụ liệu sản xuất,..

Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 60 dự án đến từ thị trường tiếng Trung (bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,875 tỷ USD. Các doanh nghiệp lớn đến từ Trung Quốc đang đầu tư tại tỉnh phải kể đến Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd, Công ty TIP Shine.

Các lĩnh vực đầu tư của Trung Quốc tại tỉnh bao gồm: Sản xuất linh kiện điện tử; thấu kính quang học; bao bì và các sản phẩm từ nhựa; may mặc; chế biến thực phẩm. Các dự án này có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp cho thu ngân sách, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu.

Về tình hình thu hút vốn đầu tư tại Nghệ An, luỹ kế đến hết năm 2024, tỉnh Nghệ An có 151 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,871 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương về tổng vốn đầu tư đăng ký.

2 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã cấp mới cho 1 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1,5 triệu USD, điều chỉnh vốn 2 dự án với tổng mức đầu tư tăng 8 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 9,5 triệu USD.

Hiện tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện đảm bảo cho việc thu hút đầu tư nước ngoài. Trong năm 2025, Nghệ An dự kiến phát triển mới 4 khu công nghiệp với diện tích khoảng 760 ha, gồm: KCN VSIP 3 có diện tích 180 ha; KCN Thọ Lộc B có diện tích 180 ha; KCN Nghĩa Đàn có diện tích 200 ha; KCN Diễn Quỳnh có diện tích 200 ha để đảm bảo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ phục vụ thu hút đầu tư.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường