Nghệ An: Lợi ích kép từ việc “tái sinh” đất hoang

Trước đó, thực trạng để hoang “đất vàng” diễn ra khá phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn muốn có thêm quỹ đất để mở rộng quy mô nhà máy, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh nhưng bị kìm hãm khá nhiều bởi vấn đề này.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng các khu đất, thửa đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác quỹ đất trong năm 2025. Đáng chú ý, trong danh mục các khu đất, thửa đất thực hiện đấu giá có nhiều nơi rộng hàng nghìn m2, ở những vị trí đắc địa, nhiều tiềm năng phát triển nhưng bị hoang hoá, gây lãng phí nguồn lực đất đai nghiêm trọng.

Bổ sung diện tích đất để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh là mong muốn của nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đơn cử như khu đất rộng hơn 366.000 m2, được thu hồi từ dự án Trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân, tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò (cũ), nay đã sáp nhập vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Khu đất này được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 do dự án bị chậm tiến độ, một diện tích lớn bị bỏ hoang, gây lãng phí, khiến dư luận địa phương bức xúc suốt một thời gian dài.

Trước đó, đây từng là dự án được lập ra với mục tiêu xây dựng thành trường đại học tư thục công nghệ đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học với tôn chỉ là coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chưa kể, dự án nếu như hoàn thành sẽ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị văn minh, hiện đại và tạo thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Ngoài khu đất “vàng” nêu trên, chính quyền tỉnh Nghệ An còn lên kế hoạch thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở nhiều khu vực khác, với tổng diện tích đất 527.437,98 m2, điển hình như: Khu đất khối 5, phường Bến Thuỷ, TP Vinh rộng hơn 64.300 m2; khu đất tại phường Nghi Hương, TP Vinh có diện tích hơn 5.148 m2; khu đất tại xã Phúc Thọ, TP Vinh có diện tích 12.358 m2;…

Ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách, bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội cho địa phương.

Bên cạnh đó, còn góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Mặt khác, giải quyết tốt nhu cầu cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Cơ hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Nhiều ý kiến cho rằng, đứng trước bối cảnh quỹ đất của Nghệ An ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá diễn ra ngày càng nhanh thì việc đưa phần mặt bằng “sạch” đang bị bỏ hoang ra đấu giá được xem là giải pháp thiết thực, kịp thời của chính quyền tỉnh nhằm tạo đà cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy địa phương tăng tốc, sớm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Nhiều khu đất có tiềm năng phát triển kinh tế cao nhưng bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đất đai nghiêm trọng.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng từng đưa ra kiến nghị, mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ được phép mở rộng quy mô diện tích đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng cao.

Đơn cử như ý kiến của Công ty TNHH sản xuất nước đá Ninh Hảo, địa chỉ tại phường Trường Thi, TP Vinh được thành lập vào năm 2011, với diện tích đất thuê chỉ 200 m2 để làm nhà xưởng, văn phòng và chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân viên. Theo ông Cao Văn Ninh – Giám đốc Công ty cho biết: Với nhu cầu ngày càng tăng của đối tác, khách hàng, công suất sản xuất không đủ để cung ứng ra thị trường, điều này bắt buộc chúng tôi phải mở rộng quy mô sản xuất.

“Do vậy, công ty mong muốn được UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh chấp thuận cho chúng tôi được thuê đất lâu dài với diện tích khoảng 3.000 m2 để có thể đầu tư nhập khẩu dây chuyền máy móc hiện đại, mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước” – ông Cao Văn Ninh nói.

Tương tự, đại diện một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu nhựa PVC, có trụ sở nhà máy đóng tại phường Nghi Hương, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng cho rằng: Hiện nay, quỹ đất tại TP Vinh không còn nhiều, giá đất tăng lên nhanh chóng trong những năm qua. Tuy nhiên, thực trạng các khu đất “vàng” bị bỏ hoang còn diễn ra khá phổ biến, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, nhà máy lại thiếu đất sản xuất, kinh doanh.

“Việc chính quyền tỉnh Nghệ An đưa các khu đất, thửa đất ra đấu giá sẽ tạo thêm nguồn thu ngân sách cho địa phương. Chưa kể, nhiều công ty, nhà đầu tư quan tâm, mong muốn mua hoặc thuê lại để mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh” – vị này nói.

Cũng qua tìm hiểu được biết, Nghệ An hiện đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư lớn. Do vậy, những khu đất, thửa đất được ra đấu giá không chỉ nhận được sự quan tâm của các đơn vị sản xuất, mà còn khiến cho nhiều tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực bất động sản mong muốn tham gia đầu tư khu đô thị, nhà ở thương mại, dịch vụ…

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn