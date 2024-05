"Tăng tốc, bứt phá", quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Sáng 16/5/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác và Trưởng Công an các xã, thị trấn thuộc Công an huyện Quỳ Châu.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Quỳ Châu phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện các phòng chức năng phát biểu

Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng của Công an huyện Quỳ Châu thể hiện rõ tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu ổ, nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong 5 tháng đầu năm 2024 Công an Quỳ Châu đã điều tra, làm rõ 04/04 vụ phạm pháp hình sự xảy ra (đạt 100%), không xảy ra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện, bắt giữ 45 vụ, 70 đối tượng, thu 401,16gam heroin, 19.776 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác, trong đó có nhiều chuyên án để lại tiếng vang lớn như: phối hợp các đơn vị liên quan bắt đối tượng Mai Văn Thành (sinh năm 1992), trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, hay chuyên án bắt đối tượng Ngân Văn Pịt (sinh năm 1992), trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp. Các mặt công tác khác như: công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với thực hiện Đề án 06/CP được thực hiện tốt, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phòng chống tội phạm và nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được duy trì và thực hiện nghiêm túc; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng và đẩy mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an huyện Quỳ Châu đã đạt được trong thời gian qua. Sau khi lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất mà lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác báo cáo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Quỳ Châu là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự, vì vậy Lãnh đạo Công an huyện cần bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác công an năm 2024 của Bộ Công an, Công an tỉnh để tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành” để “tăng tốc, bứt phá”, quyết tâm phấn đấu về đích, hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2024. Trước mắt, Công an huyện Quỳ Châu cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm ninh trật tự tại cơ sở; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, quyết tâm kìm giữ và kéo giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với cùng kỳ; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy với quan điểm “chặn cung, giảm cầu, đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”; tiếp tục rà soát, làm sạch ma túy trên địa bàn bảo đảm thực chất; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP bảo đảm chất lượng; quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh toàn diện, cùng với đó tiếp tục phát huy hiệu quả Tổ 373, xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Công an…

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn