Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Nghệ An lần thứ 14

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quý I năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật: triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia, không để phát sinh phức tạp. Chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gắn với triển khai Tổ 373 Công an tỉnh, các lực lượng đã “căng mình” triển khai quyết liệt nhiều biện pháp và khám phá được nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang, tạo dấu ấn đậm nét, được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ dự Hội nghị

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm sáng; đặc biệt, xây dựng, khẩn trương ra mắt mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học trên địa bàn”. Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự được quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, các lực lượng đã xuyên đêm, xuyên lễ, Tết, ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân vui Tết, đón Xuân. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, hậu cần. Công an các đơn vị, địa phương ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện và đã tổ chức thành công tốt đẹp Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại diện các đơn vị báo cáo kết quả công tác quý I năm 2024

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về bảo đảm ANTT, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06/CP; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, phấn đấu kìm giữ, làm giảm tai nạn giao thông; tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, quan tâm xây dựng lực lượng Công xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

