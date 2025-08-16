Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska

Cuộc gặp bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút ngày 15-8 giờ địa phương (tức 2 giờ 30 phút ngày 16-8 giờ Việt Nam) tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất Alaska.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tham dự cuộc gặp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có sự tháp tùng của Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dự kiến tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp.

Trước khi vào họp, theo AP, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay chào nhau trên đường băng tại căn cứ.

Phái đoàn Mỹ đến Alaska gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Đặc phái viên Steven Witkoff.

Trong khi đó, phái đoàn Nga có Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên của tổng thống về hợp tác đầu tư và kinh tế với các nước Kirill Dmitriev.

AP nhận định kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể định hình không chỉ cục diện cuộc xung đột ở Ukraine mà còn cả tương lai an ninh châu Âu.

Thúc đẩy hợp tác song phương

Trước thềm cuộc gặp, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết hai bên sẽ không chỉ tập trung vào xung đột ở Ukraine mà còn bàn về một chương trình nghị sự an ninh rộng hơn.

Các mục tiêu rộng hơn nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh cũng được đề cập, cùng với những vấn đề quốc tế và khu vực hiện tại, mang tính cấp bách nhất. Ngoài ra, theo đài RT, hai bên sẽ trao đổi quan điểm "liên quan việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế".

Trên đường đến TP Anchorage, ông Putin đã ghé TP Magadan ở vùng Viễn Đông của Nga hôm 14-8, theo hãng tin Interfax.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong chuyến bay từ Magadan đến Anchorage ngày 15-8, ông Putin đã xem xét các tài liệu liên quan Ukraine, căng thẳng song phương, hợp tác kinh tế và các vấn đề toàn cầu.

Theo đài Sky News, cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin diễn ra tại TP Osaka - Nhật Bản hồi tháng 6-2019. Trong khi đó, chuyến đi đến Mỹ trước đó của ông Putin là hồi tháng 9-2015. Trong chuyến đi này, nhà lãnh đạo Nga có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama.

