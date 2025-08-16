Chung Nguyen Do chạy đua với thời gian để lên U23 Việt Nam

Chung nguyen Do sẽ có 3 trận đấu tại V.League 2025/26 để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 8/2025, tức là sau khi vòng 3 V.League 2025/26 khép lại. Đây cũng là giai đoạn giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days tháng 9. Các CLB cũng tiến hành chốt lực lượng với BTC giải, từ nội binh, Việt kiều đến ngoại binh, phục vụ cho hành trình tại giai đoạn lượt đi mùa bóng.

Với Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung), cầu thủ Việt kiều triển vọng bậc nhất sẽ cần khẳng định mình trong 3 vòng đầu tiên của V.League 2024/25, nếu muốn được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên U23 Việt Nam. Dựa trên động thái từ phía HLV Gerard của Ninh Bình, bản hợp đồng có giá trị 400.000 euro (hơn 13 tỷ đồng) theo Transfermarkt sẽ được trao cơ hội đá chính tại đội bóng cố đô. Đây là cơ hội để Chung Nguyen Do hy vọng ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang Sik. Phía nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đánh giá cao triển vọng của gương mặt Việt kiều này. Ông khẳng định sẽ cắt cử trợ lý hoặc chính bản thân xem trực tiếp Chung Nguyen Do khi V.League 2025/26 khởi tranh.

Trở ngại lớn nhất với cầu thủ đến từ Bulgaria chính là việc thích nghi với thời tiết nóng tại Việt Nam, dù mùa hè sắp sửa khép lại. Ở những trận đấu tập vừa qua của CLB Ninh Bình trước mùa giải mới, Chung Nguyen Do không thi đấu trọn vẹn. Anh thường chơi khoảng nửa hiệp, trong điều kiện thể lực bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Hiển nhiên trong thời gian qua, gương mặt Việt kiều này thường xuyên trao đổi với bác sỹ, HLV thể lực nhằm tìm ra phương án chuyển mình, điều hướng cường độ hoạt động sao cho phù hợp với thời tiết tại Việt Nam.

Chung Nguyen Do cần vượt qua thử thách về điều kiện khí hậu ở Việt Nam

Ngoài Chung Nguyen Do, Vadim Nguyễn của CLB Đà Nẵng cũng kỳ vọng được HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện. Cầu thủ này mang trong mình 2 dòng máu Nga và Việt, sở hữu 2 quốc tịch của 2 quốc gia kể trên. Trước đây, anh từng được huấn luyện viên Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu cùng U19 FK Rostov tại Nga, Vadim không thể góp mặt trong đợt tập trung cùng U23 Việt Nam.

Vadim Nguyễn sinh năm 2005, có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ cánh nhờ nền tảng kĩ thuật, tư duy chiến thuật hiện đại được rèn luyện tại môi trường bóng đá châu Âu. Anh từng để lại ấn tượng tại giải giao hữu Thiên Long Cup và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện Đà Nẵng. Nếu nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong nước, Vadim Nguyễn không chỉ hứa hẹn trở thành sự bổ sung chất lượng cho Đà Nẵng mà còn có thể mở ra cơ hội góp mặt ở U23 Việt Nam vào cuối tháng 8 này.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 khi là chủ nhà bảng C từ ngày 3 đến 9/9 ở sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vòng loại U23 châu Á 2026 cũng đồng thời diễn ra trong quãng nghỉ này. U23 Việt Nam sẽ gặp 3 đối thủ U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh để tìm vé đến vòng chung kết vào năm sau.

