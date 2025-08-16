Tỉnh Nghệ An tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước’

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; cán bộ công chức các đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân.

Trước khi tham dự chương trình, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường mang tên Người

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” vào lúc 06h00 ngày 16/8/2025, tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng với sự tham gia của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia Lễ chào cờ

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Người dân thực hiện nghi thức chào cờ

Lễ chào cờ được thực hiện tại Quảng trường Ba Đình

Đúng 6 giờ sáng, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân với đồng phục áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, tạo không khí trang nghiêm và thiêng liêng nhằm phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân đã đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân tham gia đi bộ đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của Quốc gia

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

