Hình ảnh đàn gà lôi trắng quý hiếm được bẫy ảnh ghi trong rừng già ở Nghệ An

Sau nhiều thời gian đặt bẫy ảnh, các cán bộ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (huyện Quỳ Hợp cũ) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong cũ), tỉnh Nghệ An, đã ghi lại được hình ảnh gà lôi trắng, loài chim được ví là "nữ hoàng" của đại ngàn.

Gà lôi trắng được phát hiện trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Văn Mạnh

Ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thường sống ở rừng hỗn giao gỗ, tre, nứa, độ cao 300-1.200 m.

"Việc ghi nhận gà lôi trắng ngoài tự nhiên rất khó khăn do chúng cực kỳ cảnh giác. Thời điểm tốt nhất để quan sát là sáng sớm hoặc chiều tối, đặc biệt vào mùa sinh sản" - ông Sơn chia sẻ. Cũng theo ông Sơn, gà lôi trắng là loài chỉ thị cho hệ sinh thái rừng ít bị tác động. Sự hiện diện hay biến mất của chúng phản ánh sức khỏe của cả hệ sinh thái rừng.

Gà lôi trắng được phát hiện trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh: Minh Sơn

Để bảo vệ gà lôi trắng, hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy, giám sát quần thể bằng bẫy ảnh, kiểm soát nguồn gốc nuôi nhốt và đẩy mạnh truyền thông giáo dục cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Đàn gà lôi trắng được phát hiện trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Ảnh: Minh Sơn

"Phát hiện gà lôi trắng là tin vui lớn, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta phải hành động nhanh chóng để bảo vệ loài chim quý này. Hiện tại, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ gà lôi trắng, biến nơi đây thành mái nhà an toàn của loài chim được xem là "nữ hoàng" đại ngàn" - ông Sơn khẳng định.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn đan gà lôi trắng. Ảnh: Minh Sơn

Được biết, gà lôi trắng từng thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác thương mại) và hiện được xếp nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Loài này phân bố từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ Việt Nam, đặc biệt tại các khu bảo tồn ít bị tác động.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động