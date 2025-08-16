Chuẩn bị xét xử vụ “phù phép sổ đỏ” của dân, rút ruột ngân hàng hơn 160 tỷ đồng

Sập bẫy "vay siêu rẻ"

Ngày 15/8, thông tin từ TAND Tp.Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã có quyết định đưa ra ra xét xử sơ thẩm vụ án hình đối với bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991, ngụ phường Vĩnh Châu, Tp.Cần Thơ) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến vụ án sẽ được TAND Tp.Cần Thơ đưa ra xét xử vào ngày 18/8.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt và Chiêm Diệu Đại (sinh năm 1985, ngụ xã Lai Hòa, Tp.Cần Thơ) không có giấy phép hoạt động tín dụng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người dân, nhất là đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Đây là vụ án có đến 23 bị cáo, 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các đối tượng lừa đảo đã rao tin cho vay tiền lãi suất chỉ 0,5%-1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là được giải ngân.

Khi người dân giao giấy tờ tùy thân và CNQSDĐ, Kiệt và Đại dụ họ ký các hợp đồng dưới hình thức "chuyển nhượng quyền sử dụng đất" có thời hạn, thực chất là sang tên sổ đỏ cho người của chúng.

Nhiều trường hợp, nhóm này còn giả mạo chữ ký, thông qua cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi có sổ đỏ mang tên "người thuê đứng tên", Kiệt và Đại cấu kết với các cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Trịnh Tuấn Kiệt được xác định là đối tượng cầm đầu phi vụ lừa đảo quy mô bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. (Ảnh: CACC).

Điều tra cho thấy, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng; Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Hàng loạt đồng phạm khác giữ vai trò giúp sức như tìm kiếm quyền sử dụng đất, dẫn người dân đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, hoặc nhận "công" là một phần số tiền vay.

Thủ đoạn "bóc" hết giá trị đất của nạn nhân

Các bị can Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đổ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… lần lượt bị xác định đã giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, một mạng lưới môi giới đất gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hàng trăm quyền sử dụng đất vào tay Kiệt và Đại, tạo điều kiện cho chúng lừa ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có nhiều đồng phạm, riêng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị can có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Một số trường hợp, người dân tin rằng, chỉ "chuyển nhượng tạm" để được vay ngân hàng và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả hết nợ.

Tuy nhiên, trên thực tế, quyền sử dụng đất đã bị sang tên cho người lạ và đem thế chấp vay vốn mà chủ đất không hề biết ngân hàng nào đang giữ, khoản vay bao nhiêu.

Toàn bộ số tiền vay từ ngân hàng được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, để lại gánh nặng cho ngân hàng và đẩy nhiều hộ dân vào nguy cơ mất đất.

Vụ án đã được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để truy tố các bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tình tiết phạm tội có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn