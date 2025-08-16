Làm giả tài liệu của Sở Giáo dục - Đào tạo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Ngày 15-8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Nguyễn Quốc Việt (SN 1977, ngụ tại Khánh Hoà), Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1987, ngụ tại Khánh Hòa), Trần Minh Tiến (SN 1984, ngụ tại Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2013, Công ty Hóa Đại và Cemaco TP HCM liên danh thực hiện nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo, dạy nghề nông thôn. Khách hàng do Đoàn Nguyễn Quốc Việt tim kiếm, liên hệ và giao dịch. Việt trực tiếp làm việc với khách hàng, chịu trách nhiệm giao nhận thiết bị giáo dục, lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Tuy nhiên, từ năm 2014-2015, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Việt đã thực hiện hành vi gian dối, sử dụng phần mềm Photoshop, ứng dụng Paint trên máy tính cá nhân để chỉnh sửa giả mạo hồ sơ gói thầu, giả mạo chữ ký, con dấu trên các văn bản, tải liệu.

Việt đã thực hiện hành vi làm giá 40 tài liệu: 3 tài liệu liên quan Sở Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk và 37 tài liệu liên quan Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh.

Từ đó, Việt sử dụng các tài liệu giả nêu trên, cung cấp thông tin gian dối về việc Cemaco TP HCM trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Tây Ninh. Việt lập khống 9 hợp đồng kinh tế giao cho cấp trên duyệt ký mua hàng hóa trang thiết bị dạy nghề của 5 công ty do mình chi định (gồm các công ty Vinh Nam, An Kim, Thái Phong Phú, Nguyễn Đạt Nguyễn, An Phú Đông), chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Cùng Việt quản lý, điều hành Công ty An Kim, Nhung ký giả tên vào 4 hợp đồng mua bán khống hàng hóa ghi trị giá hơn 1,1 tỉ đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng với các hợp đồng với Công ty Cemaco TP HCM. Ngoài ra, Nhung còn nhiều lần nộp một khoản tiền vào tài khoản của Cemaco TP HCM để tạo dựng giao dịch giả khách hàng thanh toán tiền mua hàng nộp tiền theo gói thầu ký kết với Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, Tiến giúp Việt thành lập Công ty Vinh Nam, thực hiện ký 1 hợp đồng mua bán khống hàng hóa ghi trị giá 747.780.000 đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng với các hợp đồng với Công ty Cemaco TP HCM. Ngoài ra, Tiến còn nhiều lần nộp một khoản tiền vào tài khoản của Cemaco TP HCM để tạo dựng giao dịch giả khách hàng thanh toán tiền mua hàng nộp tiền theo gói thầu ký kết với Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt tổng hợp 15 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Nhung và Tiến lần lượt bị tuyên phạt 7 và 5 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

