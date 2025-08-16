Chưa thay đổi cách tính định mức giáo viên theo vùng

Trước thềm năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống giáo dục công lập để chuẩn bị cho năm học 2025-2026.

Theo đó, Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới.

Việc này giúp bảo đảm ổn định cho các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để các địa phương có thời gian chuẩn bị, tính toán cho phương án lâu dài. Đồng thời, tránh xáo trộn lớn về đội ngũ, đặc biệt ở các vùng miền núi, hải đảo, nơi vốn đã gặp nhiều khó khăn trong công tác bố trí nhân sự.

Bên cạnh đó, để bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập cho năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm, giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động.

Hiện nay, nhiều địa phương còn thiếu giáo viên, đặc biệt là bậc mầm non và phổ thông. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyển dụng giáo viên, thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm biên chế.

Trường hợp chưa kịp hoàn tất tuyển dụng, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc triển khai các phương án tạm thời như điều động, biệt phái, bố trí giáo viên theo hình thức liên trường, liên cấp. Đặc biệt, việc thay thế kịp thời giáo viên nghỉ hưu, nghỉ thai sản, ốm đau hoặc thôi việc cũng phải được chú trọng để không gây gián đoạn dạy học.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu UBND các tỉnh cần quan tâm đến đời sống của đội ngũ nhà giáo, bằng việc rà soát, cải tạo nhà công vụ, bố trí cơ sở vật chất và có thêm các chính sách hỗ trợ thiết thực tùy điều kiện của từng địa phương để giáo viên yên tâm công tác khi được điều động hoặc biệt phái.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn