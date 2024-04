Công an Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm soát dịp lễ 30/4 và 1/5

Để người dân có một kỳ nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 trong bình yên và an toàn, Công an Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên mọi cửa ngõ ra vào. Theo đó, các lực lượng nòng cốt như: Hình sự, an ninh, giao thông, tổ công tác 373... đều trên tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Công an Giao thông Nghệ An phân luồng, điều tiết giao thông giữa tiết trời hơn 40 C. Ảnh: Quỳnh Trang

Căn cứ kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, chở quá tải trọng, quá số người quy định, chủ động phòng ngừa, ma túy, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Bên cạnh đó, có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 373 trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường; tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến trọng điểm, khu vực tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực khuyến cáo người dân có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình khi về quê hoặc đi du lịch trong dịp lễ.

Đồng thời, tuyên truyền cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn quản lý thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Công an tỉnh yêu cầu quân số luôn túc trực ngày lẫn đêm, với quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để người dân đón ngày lễ an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn