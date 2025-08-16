Nam diễn viên "đẹp trai nhất nhì màn ảnh Việt" tái xuất sau biến cố khiến dân tình không nhận ra

Quách Ngọc Ngoan từng là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt, ghi dấu với loạt phim đình đám,... Ngoài diễn xuất, anh cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như ca hát, kinh doanh,... Chính vì vậy, sự rút lui gần hai năm qua càng khiến công chúng tò mò hơn về lần trở lại này của Quách Ngọc Ngoan.

Ê-kíp phim Báu vật trời cho. Ảnh: NSX.

Xuất hiện trong bộ trang phục trắng giản dị, tóc cắt gọn và chải vuốt nếp, gương mặt của Quách Ngọc Ngoan gầy hơn, đường nét trầm lại, thần thái điềm đạm khác hẳn vẻ lãng tử, phong trần quen thuộc của những năm trước. Không ít khán giả thốt lên: "Không còn nhận ra Quách Ngọc Ngoan của ngày xưa". Lần tái xuất này lại mang đến cảm giác chín chắn, có phần khép mình và trầm lắng hơn, như phản ánh quãng thời gian nhiều biến động mà anh vừa trải qua.

Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện trước truyền thông sau biến cố nợ nần từng khiến làng giải trí xôn xao hồi năm 2023. Thời điểm đó, thông tin về khoản nợ lớn và những rắc rối tài chính đã kéo theo một thời gian dài anh gần như "ở ẩn", không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan tại phim trường. Ảnh: NSX.

Lần đầu tham gia phim Tết, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Khi nhận được lời mời của đạo diễn Lê Thanh Sơn, tôi cảm thấy rất thích vì vai diễn này với tôi rất thú vị. Đây cũng là lần đầu tôi tham gia một dự án phim chiếu Tết. Tôi cũng chưa từng nhận một vai diễn "có tính chất hài hước" như ở phim này. Đây là vai rất khó nói riêng trong bộ phim và với bản thân tôi. Tôi hồi hộp khi đọc kịch bản, thậm chí đến cả lúc đã nhận vai. Nhưng trong thời gian qua, thông qua những buổi workshop, chạy đường dây với ê-kip, tôi cảm thấy hào hứng và kích thích hơi với vai diễn lần này. Tôi hy vọng vai diễn ông Thiên trong Báu vật trời cho sẽ tạo cho quý vị khán giả một sự thú vị nhất định".

Lần trở lại của Quách Ngọc Ngoan không chỉ là chuyện tái xuất phim trường. Đó còn là câu chuyện của một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao, trải qua biến cố và đang tìm cách định hình lại hình ảnh từ một "soái ca màn ảnh" đến một người đàn ông từng trải, bình lặng và đầy suy tư.

Ngoài ra, bộ phim giới thiệu nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, La Thành...

Poster đầu tiên của phim cũng đã được công bố, mang hình ảnh một con thuyền lớn hướng về phía trước, nổi bật với sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Trên cánh buồm có dòng chữ "Dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026", tạo cảm giác hồ hởi và mong chờ. Bối cảnh phía sau là bầu trời hoàng hôn với sắc vàng cam, xanh dịu nhẹ, gợi không khí sum vầy và hi vọng.

