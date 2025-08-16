Bí quyết bảo vệ da cho người yêu chạy bộ

Ảnh minh họa.

Chạy bộ đường dài giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền, song làn da cũng phải đối mặt với nhiều tác động bất lợi từ môi trường. Khi vận động ngoài trời, nhất là thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ cao, từ 36-40 độ C, da bị mất nước, dễ bị khô, bong tróc, cháy nắng, bám bụi, vi khuẩn và chất ô nhiễm.

Hơn nữa, tình trạng tiết mồ hôi nhiều cũng dễ khiến lỗ chân lông bị bít tắc và mất nước, ảnh hưởng của tia UV còn có thể gây tổn thương, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, gây sạm nám...

Bác sĩ chuyên khoa I Võ Thị Tường Duy, khoa Da liễu-Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về một số lưu ý bảo vệ da trước, trong và sau khi chạy bộ ngoài nắng.

Trước khi chạy

Trước khi ra ngoài, người chạy nên thoa kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF 50, PA+++ trở lên, bôi trước 20-30 phút và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Bạn nên bôi đủ liều lượng kem chống nắng theo khuyến cáo để đảm bảo da được bảo vệ tối ưu. Với các giải chạy ở khu vực đô thị, có thể chọn sản phẩm tích hợp khả năng chống cát bụi hoặc tạo lớp màng bảo vệ khỏi ô nhiễm.

Song song đó, người chạy bộ cũng cần lựa chọn trang phục rộng rãi, có khả năng chống tia UV, tránh trang phục quá mỏng, sợi vải thưa thớt, nên kết hợp mũ rộng vành và kính râm để giúp giảm tác hại từ ánh nắng. Để hạn chế tình trạng mất nước qua da, nên thoa một lớp dưỡng ẩm nhẹ trước khi chạy. Có thể bổ sung thêm viên uống chống nắng để tăng cường bảo vệ da khỏi tia UV.

Trong khi chạy

Cần duy trì uống đủ nước và điện giải để bù lại lượng mồ hôi mất đi, tránh để cơ thể và làn da bị mất nước. Sử dụng khăn sạch, nhẹ nhàng thấm mồ hôi, tránh lau mạnh tay vì có thể gây trầy xước hoặc tổn thương bề mặt da, không dùng chung khăn để tránh lây lan vi khuẩn.

Nếu chạy dưới trời nắng gắt, bạn nên tranh thủ tận dụng những đoạn đường có bóng râm hoặc khu vực tiếp nước để làm mát cơ thể, đồng thời hạn chế tình trạng da tiếp xúc lâu dưới nắng gắt dẫn đến cháy nắng như: bỏng rát hoặc đỏ ửng, phồng rộp.

Sau khi chạy

Kết thúc lộ trình chạy, mồ hôi trên cơ thể có thể hòa lẫn với bụi bẩn, kem chống nắng hoặc lớp trang điểm gây bít tắc lỗ chân lông và kích ứng. Do đó, ngay sau khi thư giãn cơ và ổn định thân nhiệt cơ thể xong, người chạy nên nhanh chóng tẩy trang (nếu có trang điểm) và rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tắm sạch để loại bỏ hoàn toàn mồ hôi và bụi bẩn.

Đặc biệt, chú trọng bổ sung nước và điện giải giúp cơ thể hồi phục, đừng quên thoa kem dưỡng chứa hoạt chất panthenol hoặc chiết xuất lô hội để làm dịu, cấp ẩm và hỗ trợ tái tạo da.

Bác sĩ Duy cũng lưu ý những người có tiền sử viêm da cơ địa, dị ứng ánh sáng hoặc mụn trứng cá nên trao đổi với bác sĩ da liễu trước khi tham gia giải chạy bộ đường dài, để có các biện pháp bảo vệ da đúng cách.

Tác giả: Thiên Lam

Nguồn tin: nhandan.vn