Tuyển nữ Việt Nam phải thắng U23 Úc để tiến sát ngôi hậu

Tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup nữ 2025 với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, giữ ngôi đầu bảng A và khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Hai đội Việt Nam và Úc chưa từng đối đầu nhau trong lịch sử giải này. Xét về phong độ hiện tại, trong 5 trận gần nhất thì tuyển nữ Việt Nam đang toàn thắng. Ngược lại Úc chỉ thắng 3/5 trận, mới nhất là thua tuyển nữ Myanmar ở vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam (phải) sẽ vượt qua U23 Úc vào tối nay? Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "U23 Úc thể hình vượt trội, tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm uy lực. Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới có thể thắng được họ".

Lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết gần như đầy đủ các gương mặt tốt nhất, ngoài trừ Dương Thị Vân bị chấn thương. Các cầu thủ chủ chốt như Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Hải Yến, Tuyết Dung, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Huỳnh Như … đều đang có phong độ tốt. Những gương mặt mới như Trần Thị Duyên, Trúc Hương… cũng có sự thể hiện đáng khen.

Nếu phòng thủ kín kẽ, có phương án hóa giải bóng bổng và tận dụng tốt cơ hội, tuyển nữ Việt Nam vẫn có nhiều hy vọng vượt qua U23 Úc.

Ở trận bán kết còn lại, tuyển nữ Myanmar sẽ so tài với Thái Lan. Đội Myanmar được xem là bất ngờ của ASEAN Cup nữ 2025, khi bất bại 3 trận, giành 7 điểm và đứng đầu bảng B, dù cùng bảng với ĐKVĐ Philippines và U23 Úc. Ngược lại, Thái Lan dù vào bán kết nhưng phong độ không tốt khi thắng dễ trước Indonesia và Campuchia nhưng thua Việt Nam, xếp nhì bảng A.

