Công an Nghệ An phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân

Ngày 3/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân trong Công an Nghệ An năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm là dịp có ý nghĩa rất quan trọng và đặc biệt. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội hướng về công nhân, người lao động, đoàn viên công đoàn.

Các công đoàn viên được tuyên dương "Lao động giỏi" tại buổi lễ.

Theo đó, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các tổ chức công đoàn trong Công an Nghệ An triển khai thực hiện có hiệu quả, ý nghĩa tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, tháng Công nhân. Đã có hàng trăm công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn được triển khai thực hiện; qua đó, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn thể hiện tài năng, đam mê, nhiệt huyết, cống hiến của mình, đóng góp xứng đáng vào thành tích, kết quả chung của Công an Nghệ An, đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công đoàn Công an nhân dân và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen cũng như các hình thức khen thưởng khác.

Thượng tá Công Thanh Thảo, Uỷ viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân trao quà tặng các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong Công an Nghệ An.

Bên cạnh đó cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lao động, Luật Công đoàn... Tiếp tục tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16 ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Buổi lễ cũng đã tuyên dương 26 công đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động giỏi” năm 2023 và tặng quà cho 30 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ban Công đoàn Công an tỉnh cũng đã tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động trong tháng Công nhân năm 2024 của các Cụm thi đua trong Công an Nghệ An.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân