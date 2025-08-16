Tiến Linh dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ như thế nào?

Tiến Linh có cuộc tái ngộ với HLV Lê Huỳnh Đức trong màu áo CA TP.HCM

Becamex Bình Dương có thể không hài lòng ở V.League 2024/25 nhưng với Tiến Linh, tiền đạo này có quyền vui vẻ với những gì mà anh đã thể hiện trên sân cỏ. Tiến Linh đã có mặt trong cuộc đua Vua phá lưới và thực tế, đến những phút chót, tiền đạo này đã có thể tái lập được thành tích của đàn anh Anh Đức vào năm 2017, nhưng rồi mọi thứ đã tan thành mây khói. Tiến Linh không thể nhận giải thưởng đồng Vua phá lưới V.League 2024/25 cùng với Lucao (Hải Phòng FC) và Alan (Công an Hà Nội FC), bởi anh bị tước một bàn thắng trong trận đấu mà BTC xác nhận đối phương đã tự đưa bóng vào lưới nhà.

Cũng không ai ngờ, đấy là mùa giải “loé sáng” cuối cùng của Tiến Linh trong màu áo Becamex Bình Dương, nơi anh đã từng có gần một thập niên gắn bó. Và đó cũng là năm Tiến Linh “toả sáng” để giành Quả Bóng Vàng Việt Nam. Thứ mà anh chỉ thiếu duy nhất khi rời Becamex Bình Dương là một danh hiệu vô địch V.League. Theo thống kê, Tiến Linh đã có 71 bàn thắng sau 147 trận tại V.League cho đội bóng đất Thủ. Bấy nhiêu đó cũng đủ giúp anh trở thành một “biểu tượng” mới. Nhưng bóng đá luôn có những chữ ngờ và sự bất ngờ lớn nhất, chính là việc Tiến Linh gia nhập CA TP.HCM ở mùa giải 2025/26.

Tiến Linh sẽ có cơ hội được gặp lại HLV Lê Huỳnh Đức, người đã từng làm việc với anh từ vòng 7 V.League 2023 cho đến vòng 23 V.League 2023/24. Cho đến thời điểm này, Tiến Linh là trong những chân sút hay nhất của bóng đá Việt Nam nhưng anh vẫn chưa thể đứng bên cạnh “tượng đài” Lê Huỳnh Đức. Hay nói như dân trong nghề, Tiến Linh còn phải học hỏi nhiều từ người thầy của mình. Cần phải nhắc lại, ở mùa giải 2023/24, trước khi rời ghế Bình Dương, dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, Tiến Linh đã có 8 bàn thắng, một con số đáng trân trọng trao bối cảnh đội bóng lâm vào khủng khoảng.

Tiến Linh là thủ quân của CA TP.HCM

Cuộc tái ngộ lần này tiếp tục mang đến những nguồn cảm hứng cho Tiến Linh. CA TP.HCM không chỉ một sự thay đổi, một thử thách mới mà đội bóng này còn chứa đựng những điều đặc biệt dành cho sự nghiệp của Tiến Linh. Sự đặc biệt ấy có thể bắt đầu từ tấm băng đội trưởng trên tay. Và tới đây, có thể sẽ có những “đặc cách” xứng tầm cho tiền đạo của ĐT Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó khi nhìn vào bản danh sách đăng ký của CA TP.HCM ở mùa giải năm nay.

Đội bóng ngành Công an hoàn toàn có thể mang về những tiền đạo đẳng cấp để đá cặp cùng Tiến Linh. Nhưng không, CA TP.HCM chỉ mua về trung vệ Matheus Filipe và Samuel Bastien. “Người cũ” Endrick Santos cũng là một tiền vệ. Từ đây có thể nhận định, Tiến Linh sẽ sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công. Tức, có khả năng cầu thủ sinh năm 1997 sẽ được các vệ tinh xung quanh phục vụ và anh có thể chơi gần cầu môn, một vị trí có nhiều bàn thắng, thay vì phải lùi về chơi phòng ngự quá nhiều.

CA TP.HCM đang có một chút khác biệt so với những đội bóng hàng đầu tại V.League khi họ chọn các tiền vệ ngoại binh thay vì một tiền đạo có đẳng cấp. Mỗi HLV có một sự lựa chọn, có một tư duy khác nhau nhưng có thể nào đi nữa thì cũng phải hướng trái bóng về khung thành đối thủ. Như đã nói, Tiến Linh không phải là sự lựa chọn duy nhất nhưng anh là sự chọn lựa… tốt nhất trên hàng công của CA TP.HCM. Và người ta tin rằng HLV Lê Huỳnh Đức đã đặt niềm tin rất đúng chỗ khi chọn Tiến Linh.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn