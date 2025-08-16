Người dân vùng lũ Nghệ An tạm biệt bộ đội sau 3 tuần 'kề vai sát cánh'

Người dân chia tay cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Trần Dũng)

Ngày 15/8, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tạm biệt người dân để trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Theo ông Bảy, thời gian qua, các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, cùng các loại phương tiện phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ trường học, người dân thu dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các lực lược chức năng đào được 116 chiếc xe máy, dọn dẹp 216 nhà bị ảnh hưởng. (Ảnh: CSCC)

Người dân xếp hàng chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội. (Ảnh: CSCC)

Với tinh thần, quyết tâm "không để người dân nào bị bỏ lại phía sau", truyền thống "tương thân tương ái", cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, trao hàng chục tấn nhu yếu phẩm.

Đồng thời, tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân, phun khử khuẩn phòng dịch bệnh lây lan; kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Chia tay với các cán bộ, chiến sĩ, rất đông người dân xã Mỹ Lý có mặt tại UBND xã Mỹ Lý, mang theo nước, những món quà nhỏ để cảm ơn về tinh thần trách nhiệm, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày qua.

Thay mặt chính quyền và người dân xã Mỹ Lý, ông Bảy bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sự giúp đỡ kịp thời trong lúc khó khăn nhất của các chiến sĩ góp phần quan trọng giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

