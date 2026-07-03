Tăng Nhật Tuệ nói lời sau cùng tại cơ quan công an, gửi lời nhắc nhở cộng đồng mạng

Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt Lê Duy Linh (40 tuổi, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, Tăng Nhật Tuệ là 1 trong 48 người bị Công an phường Chánh Hưng phát hiện, xử lý do liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Your browser does not support the video tag.

Lời khai của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ sau khi bị bắt vì ma túy

Tại cơ quan công an, trả lời với phóng viên VTV9 sau khi bị bắt, Tăng Nhật Tuệ cho biết: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể trong tương lai tôi sẽ không còn cơ hội để làm công việc như trước đây tôi đã từng. Tôi mong các bạn nhìn nhận mọi thứ thật nghiêm túc, các bạn hãy tránh xa ma túy. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn".

Được biết, điểm khởi đầu của vụ án là nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang (sinh năm 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ việc Nguyễn Bảo Ân (sinh năm 1995) là nguồn cung ma túy cho Quang để Quang bán lại cho các cá nhân khác sử dụng.

Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng.

Phương thức nổi bật của các cá nhân này là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Cuối tháng 6, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 người.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các cá nhân bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ.

Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với ma túy, gồm methamphetamine, amphetamine và MDMA.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố 39 người về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.

Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội) là một trong những nghệ sĩ 8X đa năng của showbiz Việt. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và từng là ông bầu nhóm nhạc. Từ nhỏ Tăng Nhật Tuệ đã theo học múa ba lê, hát và các hoạt động tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Năm 2003, anh thi đỗ vào khoa thanh nhạc Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và bắt đầu được chú ý từ năm 2005 khi tự trình bày ca khúc Đen và trắng trong chương trình Bài hát Việt (VTV3). Nhiều sáng tác của ca sĩ này sau đó liên tục được khán giả bình chọn và Hội đồng nghệ thuật vinh danh tại chương trình này như: Đồng thoại, Không có bài tình ca cuối… Dù không qua trường lớp chuyên sâu về sáng tác nhưng anh đã có hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại: pop, ballad, rock, hip hop, R&B, jazz… Đầu năm 2026, anh gây chú ý khi hợp tác với ca sĩ Hà Linh trong ca khúc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi. Bên cạnh sáng tác, anh từng thành lập và quản lý một số nhóm nhạc như The Kids, Zero 9, Biến tấu, X3.14… và thử sức với ý tưởng đào tạo ca sĩ dòng họ “Tăng”. Ca sĩ này cũng là người dẫn chương trình (VJ) cho các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Trên màn ảnh, Tăng Nhật Tuệ tham gia hơn 50 bộ phim. Vai diễn đáng nhớ có thể kể đến Nam trong Ranh giới (giải Cánh Diều Bạc 2002). Bên cạnh đó là vai diễn trong các phim truyền hình dành cho giới trẻ như: Bộ tứ 10A8, Chít & Pi, Vũ điệu xì-tin, Ngôi nhà cũ…

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Phụ nữ mới