Dấu hiệu bất thường của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại khoảng nửa tháng trước khi vụ việc được công bố, hàng loạt diễn biến xung quanh nam nghệ sĩ đã khiến dư luận liên tục đặt dấu hỏi.

Từ việc bất ngờ "đóng băng" mạng xã hội, ca sĩ Pha Lê liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý cho đến việc nhiều diễn đàn giải trí rộ lên những đồn đoán về nam nhạc sĩ, tất cả đều trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Chỉ đến khi cơ quan chức năng công bố thông tin bắt giữ, những diễn biến này mới được nhiều người nhìn nhận lại.

Bất ngờ "biến mất" khỏi mạng xã hội

Tăng Nhật Tuệ vốn là người hoạt động khá thường xuyên trên Facebook. Ngoài việc chia sẻ về công việc âm nhạc, anh còn thường xuyên đăng tải quan điểm cá nhân, bình luận về các sự kiện giải trí và giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp.

Thế nhưng từ đầu tháng 6, trang cá nhân của nam nhạc sĩ bất ngờ không còn cập nhật thêm bất kỳ bài viết nào. Nhiều ngày liên tiếp, tài khoản rơi vào trạng thái im ắng, trái ngược hoàn toàn với thói quen hoạt động trước đó.

Tài khoản MXH của Tăng Nhật Tuệ bất ngờ bị đóng băng nhiều ngày.

Sự vắng bóng bất thường này khiến nhiều người theo dõi anh thắc mắc. Không ít khán giả để lại bình luận hỏi thăm, trong khi một số người bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó đang xảy ra.

Đáng chú ý, chỉ ít lâu trước đó, Tăng Nhật Tuệ vẫn xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến âm nhạc. Anh vẫn sáng tác, hợp tác với một số ca sĩ và được nhắc đến trong các dự án. Chính vì vậy, việc đột ngột "biến mất" khỏi mạng xã hội càng khiến nhiều người tò mò.

Pha Lê liên tục nhắc tên, bày tỏ sự tiếc nuối

Khoảng giữa tháng 6, ca sĩ Pha Lê bất ngờ đăng tải liên tiếp nhiều dòng trạng thái nhắc đến Tăng Nhật Tuệ.

Trong các chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết ban đầu cô không tin những thông tin mình nghe được về nam nhạc sĩ. Thậm chí, cô còn chủ động tìm hiểu và xác minh trước khi chấp nhận sự thật.

Pha Lê nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối dành cho một người mà cô đánh giá là có tài năng, từng có nhiều đóng góp trong âm nhạc. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô cảm thấy buồn vì chứng kiến một người từng rất giỏi lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Trước đó ca sĩ Pha Lê từng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối khi một người bạn dính vào ma tuý, nhiều khán giả khi đó gọi tên Tăng Nhật Tuệ nhưng nam ca sĩ không hề lên tiếng đính chính.

Đáng chú ý, Pha Lê không hề nói rõ cụ thể sự việc là gì. Những chia sẻ đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng càng thêm tò mò và liên tục đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với Tăng Nhật Tuệ.

Dưới các bài đăng, nhiều nghệ sĩ và khán giả cũng để lại bình luận thể hiện sự bất ngờ, tiếc nuối nhưng gần như không ai tiết lộ thêm thông tin.

Mạng xã hội rộ tin đồn

Ngay sau loạt status của Pha Lê, cái tên Tăng Nhật Tuệ nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên nhiều diễn đàn giải trí.

Hàng loạt bài đăng bàn luận, suy đoán về tình hình của nam nhạc sĩ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, chưa có bất kỳ xác nhận nào từ cơ quan chức năng hoặc chính người trong cuộc.

Nhiều bài viết chỉ ghi nhận việc nam nghệ sĩ đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội, đồng thời bị nhiều người liên tục nhắc tên mà không rõ nguyên nhân. Chính vì thiếu thông tin xác thực nên cộng đồng mạng chỉ có thể suy đoán. Ngay thời điểm đó, Tăng Nhật Tuệ không có động thái đính chính nào.

Đến nay, những dấu hiệu bất thường mới được lý giải

Đến ngày 3/7, cơ quan công an thông tin đã bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin này phần nào lý giải vì sao nam nghệ sĩ gần như "mất tích" khỏi mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng bị xử lý có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Tăng Nhật Tuệ cùng một đối tượng khác được xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng nam nghệ sĩ còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét nơi ở của Tăng Nhật Tuệ, lực lượng chức năng thu giữ ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tự chế. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Tác giả: May Chi

Nguồn tin: Phụ nữ mới