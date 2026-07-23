Nữ du khách văng xa 4 mét khi chơi tàu lượn siêu tốc

Your browser does not support the video tag.

Theo viralpress.com, người phụ nữ thích cảm giác mạnh này bị văng xa khoảng 4 mét khỏi trò chơi, gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho cô.

Theo bản báo cáo, có thể nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của những người khác trong vụ tai nạn hy hữu tại Parque Samaanes hôm 20/7.

Một du khách đã bị văng xa 4 mét khỏi tàu lượn siêu tốc ở Ecuador. Ảnh: ViralPress

Sự việc khiến những người có mặt tại công viên giải trí ngỡ ngàng, họ liền chạy đến bên người phụ nữ và cô được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân không thắt dây an toàn trên "tàu lượn siêu tốc mini".

Các quan chức đã đóng cửa công viên giải trí trong một ngày để điều tra xem liệu sự cố có phải do lỗi kỹ thuật hoặc vi phạm an toàn gây ra hay không.

Theo báo cáo sơ bộ, một số nhân viên cho biết người phụ nữ có thể đã ngất xỉu trong lúc đi tàu, dẫn đến mất thăng bằng.

Tình trạng sức khỏe của cô ấy vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn