Thợ làm bánh tử vong khi bị cuốn vào máy trộn bột công nghiệp

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Một công nhân làm bánh đã thiệt mạng do mắc kẹt trong máy trộn bột công nghiệp, khi đang làm việc tại cơ sở ở thị trấn Benjamín Aceval , tỉnh Presidente Hayes , Paraguay.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 16/7 và được camera an ninh lắp đặt bên trong ghi lại, sau đó hình ảnh bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân được truyền thông Paraguay xác định là Leonardo Benítez Franco , 51 tuổi.

Người thợ làm bánh tử vong sau khi bị mắc kẹt trong máy trộn bột công nghiệp. Ảnh cắt từ clip.

Theo các báo cáo ban đầu, người công nhân đã tiến đến máy trộn bột để thêm men vào hỗn hợp, sau đó thò tay vào thùng chứa trong khi máy vẫn đang hoạt động.

Vào thời điểm đó, thiết bị công nghiệp đã cuốn người công nhân vào bên trong. Các thương tích do máy móc gây ra đã dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo từ giới chức Paraguay, một nhân viên khác sau đó đã phát hiện ra sự việc và kịp thời dừng máy.

Khi các đội cứu hộ đến hiện trường, họ chỉ có thể xác nhận người công nhân đã tử vong.

Sau đó, cảnh sát đã phong tỏa khu vực để bắt đầu các thủ tục cần thiết và xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Sau khi đoạn clip từ camera an ninh được công bố, vụ việc đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các quy trình an toàn công nghiệp và ngăn chặn công nhân vận hành máy móc hạng nặng khi chúng vẫn đang hoạt động.

Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết xung quanh vụ tai nạn lao động gây tử vong này.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn