6,6 triệu lượt xem clip công an phát hiện 2 bánh heroin giấu trong thớt gỗ, thông tin về chuyên án 824D khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

Mới đây, fanpage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin được cất giấu tinh vi bên trong một chiếc thớt gỗ.

Theo hình ảnh trong clip, các đối tượng đã khoét rỗng phần bên trong thớt, sau đó cất giấu ma túy rồi ngụy trang khéo léo nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ tang vật.

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Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Chỉ sau thời gian ngắn, clip đã ghi nhận hơn 6,6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ trước thủ đoạn cất giấu ma túy ngày càng tinh vi của các đối tượng. Không ít người đánh giá cao sự cảnh giác, nghiệp vụ của lực lượng chức năng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy.

Theo thông tin trên Trang thông tin điện tử Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, những hình ảnh nói trên được ghi lại từ chuyên án 824D, bắt giữ đối tượng Tòng Văn Danh (sinh năm 1990) trú tại bản Hua Nã, xã Mường Lan, thu giữ hai bánh heroin.

Theo đó, ngày 23/8/2024, tại khu vực huyện Mường Ảng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên, tổ công tác số 1 Kế hoạch 1266 cùng các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 824D, bắt giữ một đối tượng, thu giữ hai bánh heroin.

Đối tượng Tòng Văn Danh cùng tang vật.



Cụ thể, vào hồi 19h30 ngày 23/8/2024, trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy tại khu vực bản Xuân Tre, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Tòng Văn Danh (sinh năm 1990) trú tại bản Hua Nã, xã Mường Lan đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và vây bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm hai bánh heroin giấu trong khoang rỗng của thớt gỗ cất trên xe được đối tượng dùng keo gắn lại, đồng thời thu giữ thêm một xe ô tô, một điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện đối tượng đã được lực lượng chức năng bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra đấu tranh, làm rõ mở rộng chuyên án phục vụ cho việc đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, loại và khối lượng chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt cơ bản là từ 3 năm đến 7 năm tù; các khung tăng nặng có thể từ 7 năm đến 15 năm tù, từ 15 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: phunumoi.net.vn