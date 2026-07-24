Con dâu tấn công mẹ chồng ngay trong nhà, hàng xóm chạy tới giải cứu

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Theo NDTV, một vụ tranh chấp tài sản gia đình kéo dài nhiều năm đã leo thang thành bạo lực ở Secunderabad, Hyderabad, Ấn Độ, sau khi một phụ nữ 33 tuổi bị cáo buộc âm mưu sát hại mẹ chồng bằng cách tấn công bà bằng dao làm bếp ngay trong nhà của họ ở Chilkalguda.

D Vijayalakshmi, 33 tuổi, đã bị cảnh sát Chilkalguda bắt giữ trong vòng 24 giờ sau vụ việc và đã bị tạm giam.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 21/7 tại Erukala Basti, Chilkalguda, khi nạn nhân, bà Devarai Padmavathi, 57 tuổi, đang ở tầng 1 của nhà riêng.

Con dâu kéo mẹ chồng vào trong nhà rồi tấn công. Ảnh cắt từ clip.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng Vijayalakshmi đã xông vào nhà với một con dao, kéo bà vào trong và liên tục tấn công.

Nạn nhân bị thương nặng ở cổ và ngón tay trong vụ tấn công. Tiếng kêu cứu của bà đã báo động cho hàng xóm, những người chạy tới can thiệp và giải cứu nạn nhân. Padmavathi ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Gandhi, nơi bà được nhập viện để điều trị khẩn cấp. Cảnh sát cho biết tình trạng của người phụ nữ hiện đang ổn định.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Padmavathi và Vijayalakshmi đã có tranh chấp kéo dài về quyền sở hữu căn nhà ở Chilkalguda. Các nhà điều tra tin rằng mâu thuẫn tài sản âm ỉ này đã lên đến đỉnh điểm dẫn đến vụ tấn công.

Dựa trên đơn tố cáo của nạn nhân, Sở cảnh sát Chilkalguda đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Một đội cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng pháp y, xem xét đoạn clip từ camera giám sát tại khu vực, ghi lại lời khai của các nhân chứng và thu giữ con dao được cho là đã sử dụng trong vụ tấn công.

Dựa trên thông tin đáng tin cậy, cảnh sát đã bắt giữ Vijayalakshmi vào ngày 22/7. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm được cho là đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn