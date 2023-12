Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Không được có các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá pháo hoa nhằm mục đích trục lợi

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo và vận động nhân dân tự nguyện giao nộp pháo...

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất trên địa bàn tỉnh để yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh pháo hoa, không được có các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá pháo hoa nhằm mục đích trục lợi; dán nhãn, mác pháo hoa của Bộ Quốc phòng vào các loại pháo trái phép để kinh doanh. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điểm bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng đã được cấp phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trên địa bàn trong đêm giao thừa phải chịu trách nhiệm

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đánh giá lại tình hình, kết quả, tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống pháo trên địa bàn để tập trung có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là trong Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các Tổ công tác tuần tra đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo trong đêm Giao thừa, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất 01 tổ công tác.

Đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm thường xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều bố trí ít nhất 02 tổ công tác, mỗi tổ tối thiểu 10 người (bao gồm cả lực lượng Công an cấp xã, dân quân tự vệ cấp xã, bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở...) thực hiện công tác tuần tra (đồng thời đến từng nhà đối tượng trọng điểm để gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở), kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo.

Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống pháo tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các địa bàn tuyến biển, biên giới và các địa bàn để xảy ra đốt pháo nhiều trong dịp Tết Nguyên đán 2023...

Giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách trong quán xuyến địa bàn, lĩnh vực phụ trách và có chế tài xử lý trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống pháo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trên địa bàn trong đêm giao thừa phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp đấu tranh, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm, đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cần tập trung tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ... để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo.

Cơ quan điều tra các cấp phối hợp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo để đẩy nhanh tiến độ điều tra, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử tại các địa bàn trọng điểm, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng quân sự, quốc phòng tại địa phương tăng cường lực lượng, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống pháo trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng cho các xã, phường trọng điểm trên địa bàn thành phố Vinh để phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống pháo đêm Giao thừa Tết Nguyên đán năm 2024; đồng thời, thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong đêm Giao thừa tại các địa phương nhằm theo dõi, đánh giá sát tình hình đốt pháo trái phép trên địa bàn toàn tỉnh...

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống pháo; đồng thời, phê bình, xem xét đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống pháo, để tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn, lĩnh vực quản lý diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tích cực tham gia công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đồng thời, có các hình thức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các gia đình không vi phạm pháp luật về pháo, tích cực vận động nhân dân thu hồi pháo...

