iPhone 17 không bị ảnh hưởng bởi dịch virus chikungunya ở Trung Quốc

Mặc dù vậy, các chuyên gia khẳng định rằng người dân không cần phải hoang mang vì chikungunya thực tế là một loại virus đã tồn tại từ năm 1952. Quan trọng hơn, virus này không lây truyền qua không khí, đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Đặc biệt, virus này chưa thể so sánh với SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch Covid-19.

Apple đã "phòng thủ" trước mối lo ngại chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng kể từ sau đại dịch Covid-19.

Sự bùng phát của virus chikungunya

Đợt bùng phát mới nhất đối với virus chikungunya diễn ra tại tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận khoảng 7.000 ca nhiễm, với gần 3.000 ca được báo cáo từ cuối tháng 7. Những người nhiễm virus đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện với các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn muỗi lây lan virus sang người khác. Virus chikungunya lây lan chủ yếu qua muỗi, do đó khả năng bùng phát rộng rãi là rất thấp.

Được biết, Quảng Đông là nơi có các cơ sở sản xuất của Foxconn và cửa hàng bán lẻ của Apple. Mặc dù có số ca nhiễm bệnh nói trên nhưng các chuyên gia cho biết đây là số ca nhiễm thấp và không gây ra mối đe dọa lớn cho hoạt động của Apple.

Trái ngược với những khó khăn mà Apple đã gặp phải trong đợt bùng phát Covid-19 trước đây, tình hình hiện tại với virus chikungunya không được xem là mối lo ngại nghiêm trọng cho cả công ty và thị trường toàn cầu. Mặc dù Apple vẫn duy trì hoạt động sản xuất và bán lẻ tại Trung Quốc, công ty đã giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường này nhờ vào việc mở rộng chuỗi cung ứng và tăng cường hiện diện tại Ấn Độ.

Chính vì vậy, người tiêu dùng và nhà đầu tư có thể yên tâm rằng Apple đã chuẩn bị tốt để ứng phó với tình hình này, đồng thời không có dấu hiệu nào cho thấy sự gián đoạn lớn trong hoạt động sản xuất hay cung ứng sản phẩm. Điều này có nghĩa lịch trình ra mắt iPhone 17 dự kiến vào tháng 9 tới sẽ không bị ảnh hưởng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn