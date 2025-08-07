Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và quyết định chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quang cảnh lễ công bố

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Giáp giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Theo đó, tại Quyết định số 4026-QĐ/TU ngày 21/7/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Giáp nhận nhiệm vụ mới từ ngày 24/7/2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tại Quyết định số 2260-QĐNS/TW ngày 04/8/2025, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa

Trao Quyết định, tặng hoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ công tác mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu giao nhiệm vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa là những cán bộ đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, đã trải qua nhiều cơ quan, đơn vị, giữ nhiều cương vị công tác quan trọng; là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, nhất là đã có quá trình công tác thực tiễn tại cơ sở, có khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời những công việc phức tạp, luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được giao.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa

Đồng chí Lê Văn Giáp, với thời gian công tác 20 năm ở Thanh tra tỉnh sau đó được điều động làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong hơn 6 năm và giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gần 5 năm.

Lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa cũng đã kinh qua nhiều vị trí, từng công tác ở Tỉnh đoàn, làm Phó Giám đốc Sở Y tế, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sau khi hợp nhất Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thì giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ khi cả hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới trong điều kiện rất đặc biệt, đó là hệ thống chính trị mới bước vào những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đang diễn ra hết sức khẩn trương và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đang cận kề. Cùng với đó cả hệ thống chính trị đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 ở các địa phương miền núi phía Tây Nghệ An… Nhiệm vụ của 02 cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thời điểm này cũng nhiều hơn, quan trọng, gấp rút và yêu cầu cao hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa được điều động, bổ nhiệm hôm nay chính là sự ghi nhận, đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với năng lực, phẩm chất và những đóng góp của hai đồng chí. Đồng thời, cũng là kỳ vọng ở các đồng chí sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, giai đoạn này mọi công việc phải nhanh về thời gian, chặt chẽ về chất lượng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bởi vậy, đề nghị các đồng chí phải nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc mới. Phải chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, triển khai công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải rõ việc, rõ người làm, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; đúng kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc của Đảng. Đồng thời truyền cảm hứng cho cấp dưới làm việc

Hai đồng chí cần xác định rõ đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mình, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kiến thức đã tích lũy được, phát huy "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung”. Đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan chung sức, đồng lòng, vượt lên khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. “Ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì thì các đồng chí cũng phải xây dựng được môi trường đoàn kết, thống nhất chính là sức mạnh, là nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động hai cơ quan và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, năng lực công tác tốt, kinh nghiệm thực tiễn và sự tận tâm của mình, đồng chí Lê Văn Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa sẽ giúp cho cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Giáp – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Giáp trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành cho hai đồng chí; đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí đã từng công tác. Đây vừa là vinh dự cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề để làm sao đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan.

Tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, không ngừng nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các ban, Sở, ngành, địa phương; sự chia sẻ, đồng hành, cộng sự của các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ để các đồng chí có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn