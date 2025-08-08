Nghệ An: Xe tô tô có thể vào trung tâm xã Nhôn Mai theo tuyến đường ngắn nhất

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 7, tuyến Quốc lộ 16 nối trung tâm xã Tri Lễ với xã Nhôn Mai xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông gián đoạn. Sau hai tuần, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện để giải phóng các khối đất đá khổng lồ, sửa chữa tuyến đường để xe ô tô có thể lưu thông được trên địa bàn xã.

Các điểm sạt lở trên Quốc lộ 16 đã được sửa chữa, bảo đảm ô tô có thể lưu thông vào trung tâm xã Nhôn Mai theo cung đường thuận lợi hơn.

Theo đó, tuyến Quốc lộ 16 được lưu thông sẽ giúp phương tiện vận tải từ Quốc lộ 1A có thể theo Quốc lộ 48 lên đến địa bàn xã Tri Lễ để tiếp cận trung tâm xã Nhôn Mai một cách thuận lợi hơn.

Tuyến đường huyết mạch được lưu thông giúp cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ nhân dân được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương biên giới, mặc dù xe ô tô đã có thể đi lại được, song Quốc lộ 16 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt là khi gặp thời tiết bất lợi.

Chính vì vậy, người dân, phương tiện khi vào xã Nhôn Mai nên liên hệ với chính quyền địa phương để nắm rõ tình hình, tuyệt đối không tham gia giao thông trên tuyến đường này trong điều kiện trời mưa to, tránh gặp nguy hiểm.

Tác giả: HIẾU AN

Nguồn tin: qdnd.vn